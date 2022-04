-Next Earth anuncia una inversión estratégica de 12,5 millones de dólares en Limitless y planea el mayor fondo de metaverso

BUDAPEST, Hungría, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Next Earth ha anunciado una inversión estratégica de 12,5 millones de dólares en Limitless. Este es un paso importante para Limitless, Next Earth y el metaverso en su conjunto. Next Earth cree que esta inversión ayudará a crear una economía de metaverso próspera y permitirá que las nuevas empresas emergentes tengan éxito, y que los usuarios experimenten todo lo que la realidad virtual puede ofrecer.

Limitless, un estudio global de empresas emergentes de blockchain y el equipo que está detrás del unicornio del metaverso Next Earth, ha desarrollado una auténtica relación de beneficio mutuo con Next Earth, ya que las dos empresas pueden trabajar juntas para lograr un éxito aún mayor. Next Earth ve a Limitless como un proveedor de confianza de integración de sistemas, ayudándoles a construir la potente plataforma de proveedores de servicios y Limitless ve a Next Earth como un socio estratégico clave, proporcionando un valioso capital de inversión y apoyo para impulsar su crecimiento continuo.

David Taylor, el arquitecto de tokens detrás de NXTT ha sido nombrado consejero delegado de Limitless.

El puesto de presidente ha sido ocupado por David Prais, que es un mentor de David Taylor y ha estado trabajando con él durante 7 años. David Prais ha creado siete empresas unicornio, entre ellas Dell y Gateway, y ha sido el antiguo presidente del Greater London Investment Fund, siendo una de las figuras más importantes en la escena del capital de riesgo del Reino Unido durante los últimos 15 años.

David Taylor comentó el éxito de la relación sinérgica entre Next Earth y Limitless, afirmando que "ahora dentro de la red de Limitless hay más de 700 empresas de capital de riesgo y también 1200 empresas emergentes que son potenciales proveedores de servicios dentro del metaverso de Next Earth, lo que se ha hecho a través de las asociaciones estratégicas que Limitless ha estado haciendo".

Añadió que "Limitless comenzó a construir un fondo de metaverso de 260 millones de dólares estadounidenses para insuflar nuevas emergentes de metaverso que se incorporarán a Next Earth, dando utilidad a la tierra y a NXTT y creando la primera generación de empresas emergentes de metaverso de éxito en los próximos cinco años."

La inversión estratégica de Next Earth es un testimonio de la innovación y el potencial que ven en Limitless. Están comprometidos a empujar los límites de lo que es posible, y esta asociación sólo les ayudará a acelerar su misión de construir el futuro de la realidad virtual.

https://www.youtube.com/watch?v=5_5q3IYI1Ws

