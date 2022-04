-Menuda semana en el metaverso de New Earth: Next Earth cotizará en una bolsa centralizada, lanza un nuevo sitio web y anuncia una inversión. Hay más, y sólo es jueves

BUDAPEST, Hungría, 1 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Una semana emocionante para el tercer metaverso más grande: Next Earth ha anunciado hoy que el token NXTT cotizará en una bolsa centralizada, y que se esperan más cotizaciones centralizadas. Mientras tanto, se lanza el nuevo sitio web de Next Earth, que recoge la visión de la empresa para el futuro y muestra la innovadora tecnología de Next Earth. Se ha puesto en marcha un proyecto inmobiliario, se avecina un concurso de hacking y ni siquiera hemos terminado la semana.

En primer lugar, Next Earth se complace en ser patrocinador de la próxima competición de hacking de CCTF . Este gran evento se centra en la educación y el crecimiento de la comunidad de hackers.

Next Earth también está invirtiendo en Primal Game Studio, un estudio de desarrollo de juegos con experiencia en el desarrollo de emocionantes juegos de aventura y RPG. Ambas empresas se centran en las experiencias impulsadas por la comunidad, lo que permite compartir conocimientos y puntos de vista desde diferentes perspectivas, lo que hará de esta una sólida asociación.

La plataforma de lanzamiento de Next Earth arranca con un proyecto de agencia inmobiliaria. Esta será una gran manera de que la empresa se inicie en el sector y preste un valioso servicio a su comunidad.

Y por muy sensacionales que sean todas estas nuevas asociaciones, eventos e inversiones, la noticia más emocionante es el anuncio de Next Earth de que el token NXTT cotizará en una bolsa centralizada (CEX) con planes de estar en otra de las 3 mejores bolsas dentro de las 2-8 semanas siguientes a esta primera cotización. CEXistings proporcionará más liquidez y accesibilidad al token NXTT, y ayudará a crecer aún más la comunidad en auge de Next Earth. Con el primer acuerdo de cotización en CEX completo, todo lo que queda son los pasos técnicos para que la cotización en el CEX se produzca alrededor de mediados de abril.

Next Earth está dando grandes pasos y logrando grandes cosas. Asegúrese de estar al tanto de las últimas noticias para ver qué es lo siguiente de la empresa.

Para más información, vea: https://youtu.be/xWKehWZwmGg

