Quelle semaine dans le New Earth Metaverse : Next Earth sera coté sur une bourse centralisée, lance un nouveau site Web, annonce un investissement. Il y en a plus sur la table, et nous ne sommes que jeudi

BUDAPEST, Hongrie, 1er avril 2022 /PRNewswire/ -- Une semaine passionnante pour le troisième plus grand métavers : Next Earth a annoncé aujourd'hui que le jeton NXTT sera coté sur une bourse centralisée, d'autres cotations sont également attendues. Parallèlement, le nouveau site Web de Next Earth, qui présente la vision de l'entreprise pour l'avenir et la technologie innovante de Next Earth, est lancé. Un projet immobilier a démarré, un concours de piratage est prévu, et la semaine n'est pas encore terminée.

Tout d'abord, Next Earth est heureux de parrainer le prochain concours de piratage de CCTF . Ce grand événement est axé sur l'éducation et le développement de la communauté des hackers.

Next Earth investit également dans Primal Game Studio , un studio de développement de jeux ayant de l'expérience dans le développement de jeux d'aventures et RPG passionnants. Les deux entreprises mettent l'accent sur les expériences communautaires, ce qui leur permet de partager leurs connaissances et leurs points de vue sous différents angles, ce qui en fera un partenariat solide.

La rampe de lancement de Next Earth s'ouvrira avec un projet d'agence immobilière. Ce sera une excellente façon pour l'entreprise de se lancer dans le secteur et d'offrir un service précieux à sa communauté.

Et aussi sensationnels que soient tous ces nouveaux partenariats, événements et investissements, la nouvelle la plus palpitante est l'annonce par Next Earth de la cotation du jeton NXTT sur une bourse centralisée (CEX) avec l'objectif de se positionner dans le top 3 des bourses dans les deux à huit semaines suivant cette première cotation. CEXistings fournira plus de liquidités et d'accessibilité au jeton NXTT, et aidera à faire croître la communauté en plein essor de Next Earth. Maintenant que le premier accord de cotation CEX a été conclu, il ne reste que les étapes techniques à mettre en place pour que la cotation CEX ait lieu vers la mi-avril.

Next Earth avance à grands pas et réalise de grandes choses. Suivez attentivement les dernières nouvelles pour ne rien rater des prochaines étapes de l'entreprise.

Pour en savoir plus, veuillez regarder : https://youtu.be/xWKehWZwmGg

SOURCE Next Earth