Next Earth et CodeCluster parrainent le concours de piratage CCTF

Le concours CCTF est le plus grand concours de piratage pour les hackers de blockchain. Les auteurs se concentrent sur la création de défis réalistes auxquels les cryptographes, les auditeurs, les pentesters et les ingénieurs de sécurité font face chaque jour, notamment les tâches liées aux Bitcoin, Ethereum et Polkadot. Le concours aura lieu en mai, mais les joueurs peuvent déposer leur candidature jusqu'au 7 avril.

Next Earth est le troisième plus grand projet de métavers avec plus de 30 000 propriétaires fonciers virtuels, plus de 180 000 utilisateurs enregistrés, plus de 2 500 transactions et plus de 10 millions de dollars de revenus totaux. La plateforme, créée pour devenir un organisme autonome et autoréglementé, à but non lucratif, qui soutient les causes environnementales, a fait un don d'un million de dollars à des initiatives environnementales depuis son lancement au quatrième trimestre de 2021. CodeCluster est une boutique de développement d'applications et de sites Web axés sur la culture.

Pourquoi Next Earth et CodeCluster parrainent Crypto CTF

En tant que projet de métavers, Next Earth dépend de l'engagement de la communauté pour atteindre ses objectifs. Par le passé, un certain nombre de cadeaux ont été distribués et des projets mis en œuvre pour mobiliser la communauté. Le parrainage du concours CCTF n'est qu'une façon de plus de communiquer avec la communauté cryptographique.

De même, la réussite de la technologie blockchain présente, pour CodeCluster, un intérêt direct. En tant que boutique de développement Web et d'applications, CodeCluster a tout intérêt à ce que la technologie blockchain se généralise. Les bénéfices seront immenses. En parrainant le concours CCTF, la société aide à faire en sorte que les esprits les plus brillants travaillent au développement de la technologie.

Qu'est-ce que le concours CCTF ?

La vision du CCTF a été créée au début de l'année 2019 par Six et la première manche a été jouée lors de la conférence BsidesBUD sur la sécurité de l'information. Depuis, le début de chaque événement s'est caractérisé par une augmentation du nombre de participants et des prix de parrainage. Les principaux organisateurs sont Six et Silur. Le CCTF (l'événement à venir) aura encore plus de défis à relever et les gagnants recevront un prix de 15 000 dollars.

Les jeux précédents ont couvert des sujets tels que la cryptographie, la blockchain, la preuve d'autorité, la sécurité des contrats intelligents, les vulnérabilités des infrastructures de front running et de crypto-monnaie, les clés cryptographiques faibles, les erreurs de configuration, les fuites de données sur les portefeuilles, les semences BIP, et l'implémentation incorrecte du chiffrement RSA.

Qu'attendez-vous ? Si vous êtes prêt à relever un défi, rendez-vous sur le site Web du CCTF et inscrivez-vous dès aujourd'hui !

Vidéo - https://youtu.be/RpLoED1mJYM

SOURCE CCTF