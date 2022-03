Next Earth y CodeCluster patrocinan CCTF Hacker Competition

BUDAPEST, Hungría, 30 de marzo de 2022 /PRNewswire/ --¿Busca un desafío? La competición CryptoCurrency (is) the Flag (CCTF) patrocinada por CodeCluster y Next Earth podría ser justo lo que está buscando.

CCTF es la competición de hackers más grande para hackers de blockchain, y los autores se enfocan en crear desafíos realistas a los que los criptógrafos, auditores, pentesters e ingenieros de seguridad se enfrentan a diario, incluidas las tareas relacionadas con Bitcoin, Ethereum y Polkadot. La competición tendrá lugar en mayo, pero los jugadores pueden solicitar hasta el 7 de abril.