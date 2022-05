Next Earth lance une campagne de charité avec SEE Turtles - Les utilisateurs peuvent nettoyer l'océan et gagner 200 000 dollars américains

Les utilisateurs peuvent participer à une bonne cause dans le monde réel en achetant des terres dans certaines zones du métavers et en les nettoyant. En achetant des terres, ils ont la chance de gagner 200 000 $ de NXTT et 5 NFT uniques créés par TinyWasteland . Un pourcentage donné (20 %) de tous les profits réalisés dans le cadre de la campagne sera versé à SEE Turtles pour soutenir ses projets de collecte de déchets plastiques qui auront lieu aux mêmes endroits, mais dans le monde réel.

Noemi Magyar, responsable RSE chez Next Earth, a expliqué la campagne :

« Avec cette campagne, Next Earth construit un pont entre le monde virtuel et le monde réel, et ce pont, c'est la responsabilité sociale. À toute cette expérience, nous ajoutons un extra avec une fonction de gamification. Bien que les membres de notre communauté soient physiquement loin des endroits où notre organisme partenaire, SEE Turtles, réalisera ses projets sur le plastique, les utilisateurs peuvent participer activement à la mission d'enlèvement des déchets de plastique. »

Elle a ajouté :

« Chez Next Earth, nous pensons que les affaires et la philanthropie peuvent et doivent aller de pair. La sensibilisation aux questions environnementales est une chose importante, mais inviter les utilisateurs à agir ensemble est un autre niveau de responsabilité sociale. Chez Next Earth, nous voulons avoir un impact réel et nous sommes reconnaissants à notre communauté de s'être jointe à nous dans cette mission.

Next Earth est un métavers axé sur la durabilité. La sensibilisation à l'environnement est intégrée aux activités de base de la société et 10 % des profits sont toujours versés à un fonds de bienfaisance. Cela a déjà donné lieu à un don de 1 million de dollars pour les questions environnementales. Cependant, avec la collaboration actuelle, Next Earth est prête à passer à l'étape suivante : la société lance une campagne de responsabilité sociale qu'aucun autre métavers n'a jamais menée auparavant.

Next Earth espère que cette campagne contribuera à la reconnaissance des nombreuses façons dont un métavers peut avoir un impact.

Demandes de presse :

Fruzsina Lederer,

+ (36)309141467

[email protected]

ou @ledererfruzsi sur Telegram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1820987/Next_Earth_Image.jpg

SOURCE Next Earth