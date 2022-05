- Next Earth lanza una campaña benéfica con SEE Turtles: los usuarios pueden limpiar el océano y ganar 200.000 dólares estadounidenses

BUDAPEST, Hungría, 19 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Next Earth anunció una colaboración con SEE Turtles, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para proteger a las tortugas marinas en peligro de extinción a través de excursiones de conservación, educación, financiación, etc. La campaña tendrá una duración de 14 días, del 19 de mayo al 2 de junio.

Como parte de la campaña benéfica "Limpia el océano", se lanza un juego en el metaverso de Next Earth: