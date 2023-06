Next Gen Foods en SevenVentures sluiten media-for-equity-deal ter waarde van acht cijfers om de bekendheid van TiNDLE in heel Duitsland te vergroten

De deal markeert het eerste strategische mediapartnerschap voor de foodtech-startup, die afgelopen zomer initieel zijn merk van plantaardige kip TiNDLE lanceerde in Duitsland

Als nieuwe investeerder zal SevenVentures zijn expertise op het gebied van tv en digitale reclame ter beschikking stellen om de naamsbekendheid van TiNDLE te verdiepen en de consumentenvoorlichting rond plantaardig voedsel in Duitsland te verbreden.

De investering volgt TiNDLE's initiële debuut in supermarkten in het hele land en de recente prijsverlaging ten gevolge van groeiende schaalvoordelen

MÜNCHEN, 23 juni 2023 /PRNewswire/ -- Vandaag kondigt Next Gen Foods – de maker van TiNDLE en Mwah! – aan dat het media-advertentievolumes heeft veiliggesteld in een media-for-equity-deal met SevenVentures , de investeringsafdeling van ProSiebenSat.1 , Duitslands grootste media- en digitale bedrijf, en leider op het gebied van media-investeringen. De netto-investering van acht cijfers in EUR volgt op de Series A-fondsenwerving van $ 100 miljoen van Next Gen Foods begin 2022 en stelt de foodtech-startup in staat om zijn marketingbereik uit te breiden en consumentenvoorlichting te verbreden rond het merk TiNDLE, zijn assortiment heerlijke en veelzijdige op planten gebaseerd kipsnacks, evenals de groeiende categorie van plantaardig voedsel, naast categorie-innovatie.

Het mediapartnerschap is een primeur voor Next Gen Foods, dat afgelopen zomer zijn vlaggenschipmerk TiNDLE in Duitsland lanceerde . Eerder dit jaar debuteerde het bedrijf zijn lijn van retailproducten – te beginnen met Duitslands grootste retailer, de EDEKA Group, en hun uitgebreide voetafdruk van winkellocaties in het hele land. In alle EDEKA -winkels is TiNDLE te vinden als schnitzel, nuggets, filet, vleugels en popcorn. De start-up introduceerde een prijsverlaging van 14% voor alle producten – van EUR 3,49 naar EUR 2,99 – ten gevolge van toenemende schaalvoordelen en distributie van TiNDLE binnen de regio.

De media-for-equity-investering biedt TiNDLE een unieke kans om zijn bestaande naamsbekendheid en zichtbaarheid op de Duitse markt te vergroten - door nauw samen te werken met het SevenVentures-team om op maat gemaakte oplossingen te vinden voor mediapromoties en advertenties. Bovendien zal het partnerschap de bewustmaking op de lange termijn ondersteunen rond de opkomende en evoluerende categorie van plantaardige voedingsmiddelen. Dit komt op een moment dat Duitsers hun totale consumptie van dierlijk vlees actief verminderen - met ongeveer 4,2 kg per hoofd van de bevolking in 2022 – en meer dan de helft van de bevolking omschrijft zichzelf als 'flexitariër'. Het flexibele media-for-equity-model van SevenVentures maakt media-integraties mogelijk binnen het portfolio van kanalen en platforms met een hoog bereik van de ProSiebenSat.1 Group.

Andre Menezes, CEO en mede-oprichter van Next Gen Foods, zegt: "Met een strategische partner als SevenVentures is er potentieel om TiNDLE aan nieuwe doelgroepen te introduceren, maar ook om kansen te ontgrendelen om consumenten de bredere rol die plantaardig voedsel speelt in de strijd tegen onze wereldwijde klimaatcrisis beter te doen begrijpen. We zijn verheugd om hen te introduceren als onze nieuwste investeerder met afgestemde missie en gebruiken hun media-expertise om meer bekendheid te geven aan onze categorie en onze inspanningen om een duurzamer voedselsysteem te creëren."

Het investeringsmodel van SevenVentures, opgericht in 2009, is grotendeels gericht op het opzetten van mediapartnerschappen voor B2C-bedrijven in een vroeg stadium van groei in ruil voor aandelen in hun portefeuillebedrijven. De groep opereert en investeert voornamelijk in bedrijven met als doelmarkten Duitsland en Oostenrijk.

Florian Hirschberger, CEO van SevenVentures: "Met Next Gen Foods hebben we onze eerste investering in de ruimte voor plantaardig vlees verwezenlijkt, wat aansluit bij onze verantwoordelijkheid om het bereik van ProSiebenSat.1 te gebruiken om het bewustzijn voor impact en duurzaamheid te vergroten. We kijken er erg naar uit om het belang van de consumptie van plantaardig voedsel verder te vergroten en TiNDLE de komende jaren te positioneren als het leidende merk in deze categorie. De kwaliteit en smaak van de kipproducten van TiNDLE zijn ongelooflijk, en we zijn van mening dat onze media-for-equity-investering op het perfecte moment komt om een landelijke uitrol in de detailhandel te versnellen en ondersteunen, zodat alle Duitse consumenten hun 'belachelijk lekkere' van planten gemaakte kip kunnen ervaren."

Over Next Gen Foods

Next Gen Foods, opgericht in 2020, is een foodtech-startup die heerlijke, innovatieve en duurzame plantaardige voedingsmerken ontwikkelt en in de handel brengt, waaronder TiNDLE, kip gemaakt van planten, en Mwah!, romige en smeuïge, op zuivel geïnspireerde producten. Next Gen Foods wordt ondersteund door een team met bewezen ervaring op het gebied van plantaardige voedingstechnologie, wereldwijde merkontwikkeling en opschaling van distributie. Ga voor meer informatie naar nextgenfoods.sg .

Over TiNDLE

TiNDLE is de toonaangevende plantaardige kip – met de kenmerkende geur, smaak en textuur van kip en gemaakt met niet-GMO plantaardige ingrediënten. TiNDLE is het eerste product van Next Gen Foods, een in Singapore opgericht foodtechbedrijf dat innovatief en duurzaam voedsel ontwikkelt en in de handel brengt om het redden van de planeet gemakkelijk, leuk en lekker te maken. Ga voor meer informatie naar www.tindle.com of volg @tindlefoods op Instagram en @tindlefoods op TikTok.

Over SevenVentures

SevenVentures is de toonaangevende tv-media-investeerder en, als dochteronderneming van het Commerce & Ventures-segment van ProSiebenSat.1 Media SE, de ideale partner voor snelgroeiende consumentgerichte bedrijven, in het bijzonder in de sectoren consumptiegoederen, detailhandel en diensten, die het potentieel hebben om duurzaam succes te behalen door middel van tv-reclame: In ruil voor aandelen in hun eigen vermogen (media-for-equity) of inkomstenaandelen (media-for-revenue) krijgen bedrijven advertentietijd op ProSiebenSat.1-kanalen in het bijzonder. In het segment Commerce & Ventures bundelt ProSiebenSat.1 de minderheids- en meerderheidsinvesteringen van de groep. Naast SevenVentures met de SevenAccelerator omvat dit ook SevenGrowth en de bedrijven van NuCom Group.

