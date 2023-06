Next Gen Foods et SevenVentures concluent un accord de media-for-equity à huit chiffres pour accroître la notoriété de TiNDLE en Allemagne

L'accord est le premier partenariat médiatique stratégique pour la startup de foodtech qui avait lancé sa marque de poulet végétal, TiNDLE, en Allemagne l'été dernier

En tant que nouvel investisseur, SevenVentures apportera son expertise en matière de publicité télévisée et numérique pour renforcer la notoriété de la marque TiNDLE et informer davantage les consommateurs sur la catégorie des produits végétaux en Allemagne

L'investissement fait suite à l'arrivée de TiNDLE dans les épiceries à l'échelle nationale et à la récente réduction des prix en raison des économies d'échelle croissantes

MUNICH, 23 juin 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Next Gen Foods – fabricant de TiNDLE et de Mwah! – annonce avoir obtenu des volumes de publicité médiatique dans le cadre d'un accord de media-for-equity avec SevenVentures , la branche d'investissement de la plus importante entreprise de média et de numérique, ProSiebenSat.1 , et leader en espace d'investissement média. L'investissement, dont la valeur nette en euro atteint une somme à huit chiffres, fait suite à la levée de fonds de série A de 100 millions de dollars américains de Next Gen Foods début 2022 et permettra à la startup de foodtech d'étendre sa portée marketing et d'élargir la notoriété de la marque TiNDLE auprès des consommateurs, faisant connaître sa gamme de délicieux plats au poulets végétaux, la catégorie croissante des aliments végétaux, et l'innovation qu'elle apporte à cette catégorie.

Le partenariat média est une première pour Next Gen Foods, qui a lancé sa marque phare TiNDLE en Allemagne l'été dernier . Plus tôt cette année, l'entreprise a lancé sa gamme de produits à la vente au détail – en commençant avec le plus grand détaillant allemand, le groupe EDEKA, et son vaste réseau de points de vente à travers le pays. Dans tous les magasins EDEKA , TiNDLE est disponible sous la forme de Schnitzels, de Nuggets, de Tenders, de Wings, et de Popcorn. La startup a récemment procédé à une baisse de prix de 14 % sur tous les produits – passant de 3,49 EUR à 2,99 EUR – grâce aux économies d'échelle et à la distribution de TiNDLE dans la région.

L'investissement media-for-equity offre à TiNDLE une occasion unique d'accroître la notoriété et la visibilité existantes de sa marque sur le marché allemand – en travaillant en étroite collaboration avec l'équipe de SevenVentures pour trouver des solutions personnalisées de promotions et de publicités dans les médias. De plus, le partenariat soutiendra sur le long terme la sensibilisation à la catégorie émergente et en pleine évolution des aliments végétaux. Cet événement intervient alors que les Allemands réduisent activement leur consommation globale de viande animale – d'environ 4,2 kg par habitant en 2022 – et que plus de la moitié de la population se définit elle-même comme « flexitarienne ». Le modèle de media-for-equity flexible de SevenVentures permet l'intégration de médias au sein du portefeuille de chaînes et de plateformes haut de gamme du groupe ProSiebenSat.1.

Andre Menezes, directeur général et cofondateur de Next Gen Foods, a déclaré : « Avec un partenaire stratégique comme SevenVentures, nous avons le potentiel de présenter TiNDLE à de nouveaux publics, mais aussi de donner aux consommateurs l'occasion de mieux comprendre le rôle plus vaste que jouent les aliments d'origine végétale dans la lutte contre la crise climatique mondiale. Nous sommes ravis de les compter parmi nos derniers investisseurs alignés sur notre mission et d'utiliser leur expertise médiatique pour mieux faire connaître notre catégorie et nos efforts pour créer un système alimentaire plus durable. »

Fondé en 2009, le modèle d'investissement de SevenVentures est principalement axé sur la mise en place de partenariats média pour les entreprises B2C en début de croissance en échange de parts dans leurs sociétés en portefeuille. Le groupe opère et investit principalement dans des sociétés dont les marchés cibles sont l'Allemagne et l'Autriche.

Florian Hirschberger, directeur général de SevenVentures, a déclaré : « Avec Next Gen Foods, nous avons réalisé notre premier investissement dans l'espace de la viande végétale, qui s'aligne sur notre responsabilité consistant à utiliser l'influence de ProSiebenSat.1 pour accroître la sensibilisation à l'impact et à la durabilité. Nous sommes très impatients d'accroître davantage l'importance de la consommation d'aliments végétaux et de positionner TiNDLE comme la marque leader dans cette catégorie au cours des prochaines années. La qualité et le goût des produits de poulet de TiNDLE sont incroyables, et nous croyons que notre investissement media-for-equity intervient au moment idéal pour accélérer et soutenir un déploiement de la vente au détail à l'échelle nationale, afin de permettre à tous les consommateurs allemands de découvrir leurs poulets végétaux "ridiculement bons". »

À propos de Next Gen Foods

Fondée en 2020, Next Gen Foods est une startup de technologie alimentaire qui développe et commercialise des produits alimentaires végétaux délicieux, innovants et durables, dont TiNDLE (du poulet élaboré à partir de végétaux) et Mwah! (des produits crémeux et gourmands inspirés des produits laitiers). Next Gen Foods est soutenu par une équipe ayant une expérience avérée dans la technologie alimentaire basée sur les plantes, le développement de marques mondiales et la distribution à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur nextgenfoods.sg .

À propos de TiNDLE

TiNDLE est le premier poulet végétal qui présente l'arôme, le goût et la texture caractéristiques du poulet et qui est fabriqué à partir d'ingrédients sans OGM. TiNDLE est le premier produit de Next Gen Foods, une entreprise de technologie alimentaire fondée à Singapour qui développe et commercialise des aliments innovants et durables pour rendre la protection de la planète facile, agréable et délicieuse. Pour plus d'informations, consultez www.tindle.com ou suivez @tindlefoods sur Instagram et @tindlefoods sur TikTok.

À propos de SevenVentures

SevenVentures est le principal investisseur en média télévisé et, en tant que filiale du segment Commerce & Ventures de ProSiebenSat.1 Media SE, le partenaire idéal pour les entreprises à forte croissance orientées vers les consommateurs, en particulier dans les secteurs des biens de consommation, du commerce de détail et des services, qui ont le potentiel de parvenir à un succès durable grâce à la publicité télévisée : en échange de parts dans leur fonds propres (media-for-equity) ou de parts de leurs recettes (media-for-revenue), les entreprises reçoivent du temps publicitaire, en particulier sur les chaînes de ProSiebenSat.1. Dans le segment Commerce & Ventures, ProSiebenSat.1 regroupe les investissements minoritaires et majoritaires du groupe. Outre SevenVentures avec le SevenAccelerator, cela inclut également SevenGrowth et les sociétés de NuCom Group.

