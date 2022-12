Next.e.GO Mobile SE et Sibros s'associent pour fournir des données sur les véhicules connectés et une gestion avancée des logiciels OTA sur le tout nouveau véhicule électrique urbain, la e.wave X

Ce partenariat permettra d'offrir une mobilité connectée plus intelligente et plus transparente, en exploitant la puissance des données

AIX-LA-CHAPELLE, Allemagne et SAN JOSE, Californie, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Next.e.GO Mobile SE (e.GO), producteur innovant de véhicules électriques urbains, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique avec Sibros, une société de plateforme pour véhicules connectés, afin de déployer des solutions de mobilité connectée de pointe dans les nouveaux modèles de véhicules d'e.GO, afin de positionner cette dernière de manière à tirer parti de la transformation de la mobilité urbaine basée sur les données. e.GO a annoncé le début des ventes de son nouveau véhicule électrique, la e.wave X, en octobre 2022.

e.GO e.wave X, Copyright Next.e.GO Mobile SE

La e.wave X est un véhicule électrique à batterie spécialement conçu pour l'environnement urbain, qui utilise une technologie innovante de structure spatiale. Outre ses matériaux durables et ses processus de production uniques, la e.wave X est dotée de peaux en polymère remplaçables et recyclables et de batteries intelligentes et interchangeables conçues pour alimenter une chaîne de traction électrique durable et nécessitant peu d'entretien.

e.GO a choisi la plateforme Deep Connected Platform de Sibros assurer pour la gestion des données à l'échelle des véhicule et effectuer des mises à jour logicielles over-the-air (OTA) afin d'améliorer encore l'expérience client. La collecte de données produira des connaissances et permettra d'offrir une gamme de services de flotte connectés et à valeur ajoutée, tandis que le but des mises à jour logicielles OTA est de permettre à tous les véhicules d'évoluer et d'améliorer l'expérience client tout au long du cycle de vie du véhicule. Ensemble, e.GO et Sibros s'engagent à libérer tout le potentiel de la mobilité urbaine connectée en offrant un confort d'utilisation à 360 degrés et un écosystème de services connectés à valeur ajoutée.

« La suite complète de produits pour véhicules connectés de Sibros fournit aux constructeurs automobiles des informations fondées sur les données, leur permettant de prendre des décisions éclairées tout en contribuant à accélérer leurs efforts d'amélioration des produits et de l'expérience utilisateur », a déclaré Hemant Sikaria, PDG de Sibros. « Des innovateurs comme e.GO s'appuient sur les capacités profondes et sécurisées de Sibros des véhicules vers le cloud pour accélérer leur parcours et les positionner à l'avant-garde de l'industrie. En tant que leader du secteur technologique des véhicules connectés, nous sommes ravis de déployer notre plateforme primée Deep Connected Platform sur la e.wave X et de développer notre partenariat stratégique au cours des prochaines années, pour repenser la mobilité connectée et durable en milieu urbain. »

La connectivité est considérée comme un catalyseur essentiel de la mobilité et des villes intelligentes. Le partenariat conclu entre e.GO et Sibros permettra aux équipementiers innovants comme e.GO de cibler des opportunités commerciales dans le domaine de la gestion de flotte et d'offrir un large éventail de services tout au long de la durée de vie des véhicules, tout en améliorant le mode d'interaction des conducteurs avec leurs véhicules.

« Le but de l'intégration croissante de multiples domaines dans l'univers automobile, y compris les véhicules connectés, la communication de véhicule à véhicule (V2X) et finalement la mobilité autonome, est de valider les voitures urbaines connectées définies par logiciel du futur et c'est ce qui nous enthousiasme à propos de ce partenariat », a déclaré Ali Vezvaei, président du conseil d'administration d'e.GO. « Notre ambition est d'offrir à nos clients la liberté et le choix de choisir les services connectés qui correspondent à leurs besoins, qu'il s'agisse de la recharge, du partage, de l'assurance ou de la conduite connectée, ce qui pourrait essentiellement transformer leur e.wave X en un smartphone sur quatre roues.

La solution pour véhicules connectés de Sibros tirera parti de divers partenariats stratégiques conclus dans le secteur, notamment celui de Google Cloud for Automotive, qui réunit un écosystème complet de solutions évolutives des véhicules vers le cloud et qui comprend l'analyse des données, la visualisation, l'IA, l'apprentissage automatique et les outils de gestion de l'interface de programmation d'applications (API). Les équipementiers automobiles qui utilisent la plateforme de Sibros forment une liste en pleine expansion des constructeurs les plus emblématiques de voitures, de camions, d'autobus, de deux roues et de tracteurs, ainsi que de nouvelles start-ups perturbatrices de VE dans les segments passagers et commerciaux.

À propos d'e.GO

Basée à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, e.GO conçoit et fabrique des véhicules électriques à batterie pour l'environnement urbain, en mettant l'accent sur la commodité, la fiabilité et l'accessibilité. e.GO a mis au point une solution innovante pour la production de ses véhicules électriques en utilisant des technologies exclusives et des MicroFactories (micro-usines) à faible coût, et compte déjà des véhicules sur la route à ce jour. e.GO aide les villes et leurs habitants à améliorer leur façon de se déplacer et fait de la mobilité urbaine propre et pratique une réalité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.e-go-mobile.com .

À propos de Sibros

Sibros alimente l'écosystème des véhicules connectés grâce à sa plateforme Deep Connected Platform™ qui permet d'effectuer des mises à jour logicielles OTA complètes des véhicules, de collecter des données et de réaliser des diagnostics dans un seul système verticalement intégré. La DCP prend en charge toute architecture de véhicule - des moteurs à combustion interne aux piles à combustible, en passant par les véhicules hybrides et les véhicules électriques, tout en répondant à des normes rigoureuses de sécurité, de sûreté et de conformité. En réunissant de puissants logiciels automobiles et des outils de gestion des données sur une même plateforme, Sibros permet aux équipementiers de mettre rapidement en place des dizaines de nouveaux cas d'utilisation des véhicules connectés, allant de la gestion de flotte à la maintenance prédictive, en passant par la mise à niveau des fonctionnalités payantes, et plus encore. Pour plus d'informations sur cette société basée dans la Silicon Valley, rendez-vous sur le site www.sibros.com .

