Nexusguard é listada como uma fornecedora representativa no Guia de mercado da Gartner para serviços de mitigação de DDoS 2020

Plataforma de mitigação de DDoS gerenciada pela Nexusguard ajuda os Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs) a entrar no mercado de mitigação de DDoS em evolução

SÃO FRANCISCO, 26 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Nexusguard, uma provedora líder de soluções de segurança com base em nuvem, foi nomeada como fornecedora representativa no Guia de mercado da Gartner para serviços de mitigação de DDoS 2020.

"Estamos orgulhosos de ver a Nexusguard receber o reconhecimento do mais recente Guia de Mercado da Gartner para serviços de mitigação de DDoS. Esperamos ajudar as empresas, especialmente os Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs), na mitigação de ameaças cibernéticas mais sofisticadas que surgiram devido aos crescentes rastros digitais causadas pela Covid-19. Com a implementação do 5G em andamento, uma de nossas principais prioridades é garantir que os CSPs e suas redes tenham acesso a serviços de mitigação robustos e inteligentes para defendê-los contra ameaças cibernéticas mais recentes", declarou Juniman Kasman, diretor de tecnologia da Nexusguard.

"A construção, a manutenção e a operação da tecnologia de proteção contra DDoS leva anos de treinamento e pode ser desafiadora, além de ser cara. Estamos orgulhosos de poder ajudar os CSPs a oferecer proteção contra DDoS gerenciada como um serviço para seus usuários em até 90 dias, sem problemas. Em última análise, o nosso objetivo é defender esses negócios para que eles possam superar os crescentes desafios de segurança cibernética, ao mesmo tempo em que garantimos maior receita e retenção de clientes", acrescentou.

Para simplificar a proteção contra DDoS para os CSPs, a plataforma de mitigação de DDoS gerenciada pela Nexusguard foi lançada em 2018. Como parte de seu programa Transformational Alliance Partner (TAP), a plataforma foi desenvolvida principalmente com os CSPs em mente para ajudar a enfrentar os seguintes desafios:

Alto custo total de propriedade decorrente da configuração, operação e manutenção de uma solução interna de segurança cibernética, podendo potencialmente levar a um ciclo sem fim de atualizações de compra;

Falta de suporte, expertise e recursos suficientes para mitigar ataques DDoS cada vez mais sofisticados;

A "produtização" de serviços de segurança e a geração de retornos sobre o investimento proveniente da tecnologia.

Fonte: Gartner, Market Guide for DDoS Mitigation Services, Lawrence Orans et al., 16 de dezembro de 2020

Aviso legal

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem de opiniões da agência de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, relacionadas a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

Sobre a Nexusguard

Fundada em 2008, a Nexusguard é uma das principais fornecedoras de soluções de segurança de negação de serviço distribuída (DDoS) com base em nuvem que combatem ataques maliciosos da Internet. A Nexusguard garante serviço ininterrupto de Internet, visibilidade, otimização e desempenho e tem como objetivo o desenvolvimento e fornecimento da melhor solução de segurança cibernética para todos os clientes em diversos setores, com requisitos comerciais e técnicos específicos. A Nexusguard também permite aos Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs) oferecer soluções de proteção contra DDoS como um serviço e cumpre com sua promessa de proporcionar tranquilidade ao combater ameaças e garantir o máximo de tempo de atividade. Acesse www.nexusguard.com para mais informações.

FONTE Nexusguard

