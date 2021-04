Neymar Jr. cultiva novo papel de embaixador cultural com PokerStars.net

Em sua primeira incursão como Embaixador Cultural, Neymar Jr. foi o curador de uma série de playlists de música em parceria com o PokerStars.net, fornecendo a trilha sonora para cada tipo de jogo de pôquer. Ouça as músicas favoritas de Neymar Jr no NJRádio.

Falando sobre seu novo papel, Neymar Jr. disse: "O pôquer é muito mais do que apenas o jogo. É uma comunidade e uma cultura e é isso que adoro. Estou animado para começar este próximo capítulo com o PokerStars.net, e já estamos colaborando em várias áreas importantes. A música é uma verdadeira paixão minha, então ela estava em primeiro lugar na lista, mas há muito mais por vir. Estou animado para que você veja o que mais temos reservado pela frente".

Martin Nieri, Diretor Global de Marca e Criativo do PokerStars.net disse: "Neymar Jr. não é apenas um astro do esporte mundial. Ele também é pessoa muito criativa e com profundo interesse na cultura ao seu redor. Este momento marca o início de algo empolgante para a comunidade PokerStars.net, uma fusão de dois mundos, onde o pôquer encontra a cultura. Em uma novidade para a indústria, juntos criaremos momentos para realmente sacudir o pôquer e recompensar aqueles que se envolverem em tudo o que está por vir".

O anúncio coincide com o lançamento de uma nova campanha, que mostra Neymar Jr. sacudindo o cenário do pôquer.

Este é apenas o início da jornada, com mais a ser revelado em Neymarjr.pokerstars.net/br.

Jogue de graça no PokerStars.net. Este site não oferece uma oportunidade de ganhar dinheiro real. Apenas 18+. Jogue com responsabilidade.

O PokerStars.net é propriedade da Flutter Entertainment plc. (LSE: FLTR; EURONEXT: FLTR).

