Nia Tero célèbre la victoire des autochtones dans la démarcation de Kaxuyana-Tunayana et des territoires supplémentaires

Annoncée par le gouvernement brésilien lors de la COP30, cette décision renforcera la protection de l'environnement et l'autodétermination des peuples originaires des régions suivantes : Terres indigènes de Kaxuyana-Tunayana, Uirapuru, Manoki et Estação Parecis. La plus vaste d'entre elles est de loin la démarcation des terres de Kaxuyana-Tunayana, qui s'étend sur plus de 2,1 millions d'hectares, soit 88 % de la superficie totale délimitée dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui.

Outre les terres autochtones qui ont atteint le stade final de la reconnaissance, 16 autres territoires autochtones ont progressé dans le processus de reconnaissance par le gouvernement brésilien, totalisant des progrès dans 20 territoires autochtones dans le cadre des annonces de la COP30.

« Les peuples originels dont les revendications territoriales ont été reconnues aujourd'hui ont remporté une victoire pour leurs descendants, leurs terres et ce monde qui dépend d'une Amazonie en bonne santé », a déclaré Aulani Wilhelm, PDG (Kanaka 'Ōiwi) de Nia Tero. Nia Tero est une organisation internationale dont l'objectif principal est de soutenir les peuples autochtones dans la gestion de leurs terres. « Leur autodétermination et la santé de ces terres vont de pair. Alors que nous nous tournons vers la communauté mondiale réunie à la COP30, nous rappelons à toutes les parties que toute voie significative pour mettre fin à la crise climatique doit inclure les peuples autochtones en tant que décideurs principaux ».

« En accélérant la démarcation, le gouvernement rend justice après des siècles d'attente. Ce n'est pas une faveur : c'est la reconnaissance légitime de terres qui ont toujours été indigènes », a déclaré Nara Baré (Baré), directrice de Nia Tero au Brésil.

« La reconnaissance officielle du territoire de Kaxuyana Tunayana représente la réparation des violations subies par mon peuple, mes proches, ma famille, ma grand-mère Ayanaru, ma grand-mère Txurwara, ma mère Imeriki et mon oncle Putú. Ma génération est née et a grandi loin de son territoire d'origine, mais avec un lien avec chaque île, chaque ruisseau et chaque forêt de notre territoire. Nous avons souffert d'oppression, d'omission et d'injustice de la part de l'État, et l'homologation de ce territoire a une signification profonde de sauvetage et de réparation. Cependant, il ne répare pas les nombreux corps enterrés sur le sol étranger, ni ne restitue le temps qui nous a été volé. Mais il sauve notre dignité au milieu de tant de guerres que nous avons endurées. C'est un pas en avant pour notre existence dans la diversité qui est la nôtre en tant que Yanas », a déclaré Angela Kaxuyana (peuple Kahyana), dirigeante autochtone d'AIKATUK et représentante de la Coordination des organisations autochtones de l'Amazonie brésilienne.

« La reconnaissance officielle de la terre indigène Kaxuyana-Tunayana consolide plus de 20 ans de lutte organisée, menée par l'organisation indigène AIKATUK avec d'importants dirigeants comme Juventino Kaxuyana, Angela Kaxuyana et Ana Kahyana. La démarcation physique définitive du terrain a été réalisée en 2025 par l'Université fédérale de Minas Gerais, dans le cadre d'un accord de coopération technique entre la Funai et l'Iepé, grâce au soutien fondamental de Nia Tero et du Bezos Earth Fund. Aujourd'hui, le Brésil corrige une injustice historique, inaugure un nouveau cycle de renforcement territorial et culturel pour les plus de seize peuples qui habitent ce territoire indigène et réaffirme que la protection de l'Amazonie commence par la reconnaissance des droits indigènes », a déclaré Denise Fajardo, anthropologue, partenaire fondatrice de l'Institut Iepé, où elle coordonne le programme Tumucumaque-Wayamu.

Selon la législation brésilienne, la délimitation des terres est le processus par lequel le gouvernement reconnaît officiellement les revendications territoriales des peuples indigènes, définit leur périmètre en s'appuyant sur des preuves historiques, délimite physiquement les terres et les reconnaît enfin avec force de loi. Lors de la démarcation physique des terres, des experts techniques fixent les limites réelles et physiques de la zone devant faire l'objet d'une protection renforcée et d'une autodétermination autochtone. Pour soutenir ces gardiens indigènes, Nia Tero, en collaboration avec le Bezos Earth Fund, a rendu possible cette dernière étape afin de garantir l'exactitude des informations et de contribuer à mettre un terme à leur lutte de plus de vingt ans pour la protection et la reconnaissance des droits des indigènes.

L'homologation est l'étape finale de ce processus, lorsque la reconnaissance par le président déclenche une plus grande protection des terres délimitées et reconnaît les droits des peuples autochtones qui y vivent. Les peuples autochtones de Kaxuyana-Tunayana, qui vivent sur ces terres et dans ces eaux depuis des temps immémoriaux, poursuivent ce processus depuis plus de vingt-deux ans.

Les terres indigènes du nord du Pará sont parmi les plus riches en biodiversité et les mieux préservées de l'Amazonie, avec des taux de déforestation parmi les plus bas du Brésil. Ces territoires sauvegardent de vastes mosaïques de forêts intactes, de rivières, d'espèces endémiques et de peuples vivant dans un isolement volontaire. L'ensemble forme un corridor écologique essentiel pour la stabilité du climat et la conservation de la biodiversité. Au-delà de leur importance environnementale, ce sont les terres ancestrales des Karibs, dont la présence millénaire, les connaissances et la gestion ont joué un rôle essentiel dans la préservation de ces paysages.

Si ces annonces constituent avant tout une victoire pour les peuples autochtones et les espèces vivantes vivant dans les zones délimitées, c'est toute l'humanité qui bénéficie de la décision prise aujourd'hui par le gouvernement brésilien. De nombreuses études continuent de montrer que les terres gérées par les autochtones présentent les niveaux de déforestation les plus bas et sont donc en mesure de fournir des services écologiques plus importants, essentiels à l'atténuation du changement climatique et au bien-être des populations. Il s'agit d'une question d'importance mondiale pour l'Amazonie, qui abrite 16 % de toute la biodiversité terrestre et joue un rôle majeur dans le maintien des températures mondiales et du cycle de l'eau, tout en étant l'un des plus grands puits de carbone de la planète.

À propos de Nia Tero : Notre mission est de soutenir directement les peuples autochtones dans la gestion de leurs terres et d'élever leur rôle et leur influence au rang d'éléments essentiels pour garantir la santé et l'habitabilité de la planète. Pour en savoir plus, visitez le site www.niatero.org

A propos de Iepé : L'Iepé, l'Institut de recherche et de formation indigène, est une organisation à but non lucratif dont la mission est de contribuer au renforcement culturel et politique et au développement durable des communautés indigènes du territoire brésilien situé dans le bouclier des Guyanes, afin que les droits de ces populations soient respectés. https://institutoiepe.org.br

À propos du Bezos Earth Fund : Le Bezos Earth Fund contribue à transformer la lutte contre le changement climatique grâce à l'engagement philanthropique le plus important jamais pris en faveur de la protection du climat et de la nature. Jeff Bezos s'est engagé à verser 10 milliards de dollars au cours de cette décennie décisive pour protéger la nature et lutter contre le changement climatique. En fournissant des fonds et de l'expertise, nous nous associons à des organisations pour accélérer l'innovation, éliminer les obstacles à la réussite et créer un monde plus équitable et plus durable. Rejoignez-nous dans notre mission de créer un monde où les gens prospèrent en harmonie avec la nature : www.bezosearthfund.org

