NICE CXone é líder no Quadrante Mágico do Gartner em Contact Center as a Service pelo 7º ano consecutivo

SÃO PAULO, 24 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Gartner reconheceu NICE CXone como um líder no Quadrante Mágico para Contact Center as a Service (CCaaS) de 2021. A plataforma obteve a melhor classificação geral por sua Completude de Visão no quadrante de Líderes. Este é o 7º ano consecutivo em que o CXone obteve esta posição, o que torna a NICE o único fornecedor CX a ser nomeado Líder pelo Gartner em ambos os relatórios do Quadrante Mágico de 2021 para CCaaS e Workforce Engagement Management (WEM).

NICE CXone tem uma abordagem holística para melhorar as experiências do agente e do cliente, fornecendo às organizações de todos os tamanhos a confiabilidade, flexibilidade e escalabilidade necessárias no cenário cada vez mais digital de hoje, com a oferta omnicanal digital mais abrangente do mercado CCaaS. A plataforma oferece suporte a mais de 620.000 agentes na nuvem em mais de 100 países.

"Estamos satisfeitos por sermos novamente reconhecidos como Líderes pelo Gartner", disse Paul Jarman, CEO da NICE CXone. "À medida que uma nova era de experiências digitais do cliente se instala, as marcas estão apostando no digital, e estamos preparados para permitir que empresas em todo o mundo forneçam o padrão ideal de interações de experiência do cliente. Com o pacote integrado mais abrangente projetado para proatividade digitalmente fluente e baseada em IA, estamos ajudando as empresas a migrar para o digital e a criar oportunidades para melhorar o relacionamento com os clientes. Para nós, o reconhecimento do Gartner sustenta o compromisso da NICE em ajudar as organizações a se transformarem digitalmente para que possam construir experiências que atendam às demandas dos consumidores."

A NICE foi reconhecida líder como inContact no primeiro relatório Gartner Magic Quadrant para CCaaS em 2015 e como Líder no Quadrante Mágico consecutivamente desde então. A empresa acredita que seu reconhecimento consistente neste relatório reforça a capacidade de identificar tendências de mercado antecipadamente e inovar continuamente de forma adequada para fornecer as soluções de tecnologia de que as organizações precisam para promover o sucesso do cliente.

No início deste ano, a NICE também foi reconhecida pela 13ª vez consecutiva pelo Gartner como Líder no Quadrante Mágico para Gerenciamento de Engajamento de Força de Trabalho.

FONTE NICE

SOURCE NICE