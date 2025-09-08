Nicola Liguori荣获福布斯奖项

意大利威尼斯2025年9月8日 /美通社/ -- 在万众瞩目的威尼斯电影节期间，著名电影制片人、MP Film Italia和NYV Entertainment USA创始人Nicola Liguori，与Andrea Bocelli以及其他业内翘楚一同，荣获权威《福布斯》杂志颁发的“Unconventional Excellence 2025”（2025年度非凡卓越）奖。 该奖项旨在表彰其光辉的电影生涯及其对社会参与型电影事业的坚定承诺。

Unconventional Excellence 2025是由《福布斯》意大利版（Forbes Italia）颁发的权威奖项，旨在嘉奖以勇气和创新精神不断拓展电影行业边界的杰出人士。 “成功不应被隐藏：凭借力量与决心，个人成就能够催生集体价值。”《福布斯》意大利版首席执行官Nicola Formichella表示。

Liguori与其合作伙伴Tommaso Ranchino以及由Simona Maurelli领导的Pro Format Comunicazione协作，共同打造了超过50部电影作品。这些作品深入探讨复杂主题，致力于将电影转化为提升社会意识、推动社会行动的工具。

MP Film与Pro Format Comunicazione制作的影片已五次入选威尼斯国际电影节，其中包括2025年由Anselma Dell'Olio执导的“The Light in the Crevice”（《隙缝的光》），证明其能够创作出引发广大观众共鸣并促进深刻对话的故事。

此次获奖正值该团队的战略时刻，他们正将其社会电影模式推广至美国市场，将积累的专业知识与技术诀窍带入新市场，从而强化其国际使命。

“该奖项是对我们工作的肯定，也印证了我们对于将电影作为社会变革工具的热情。 在意大利取得重要里程碑之后，我们正从全球产业中心的美国基地出发，将我们的模式向外拓展，并持续创作能够激励人心、产生积极影响并激发交流讨论的内容。”现居迈阿密的Nicola Liguori表示。

继今年早些时候在迈阿密获得Oscar of the Ports奖后，这一最新殊荣进一步印证了Nicola Liguori及其团队的国际化志向，他们正致力于将电影打造成为一种普世语言，服务于健康、时尚、音乐与集体福祉。

