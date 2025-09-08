威尼斯影展期間，電影製片人 Nicola Liguori 榮獲 Forbes Italia 頒發「2025 Unconventional Excellence」

意大利威尼斯2025年9月8日 /美通社/ -- 作為經典威尼斯影展的一部份，著名電影製片人兼 MP Film Italia 和 NYV Entertainment USA 創辦人 Nicola Liguori 與 Andrea Bocelli 等業內領導人才共同榮獲著名雜誌 Forbes Italia 頒發 Unconventional Excellence 2025。這項認可表揚他於電影業的傑出職業生涯，以及他對社會參與電影的承諾。

Unconventional Excellence 2025 是一項由 Forbes Italia 雜誌頒發的受人尊敬獎項，表揚憑着勇氣和創新精神，而於電影業不斷突破界限的人士。「成功並非需要隱藏的事：只要有力量和決心，成功便可成為一種集體價值。」Forbes Italia 行政總裁 Nicola Formichella 表示。

Liguori 與他的拍檔 Tommaso Ranchino 和 Simona Maurelli 領導的 Pro Format Comunicazione 合作，製作超過 50 部電影。這些電影涉及複雜主題，而轉化電影為提高認識和社會行動的工具。

MP Film 與 Pro Format Comunicazione 總共有五部影片入選威尼斯國際影展官方評選，當中包括 2025 年入選的由 Anselma Dell'Olio 執導的 The Light in the Crevice。這證明他們有能力創作敘事作品，而這作品引起廣大觀眾共鳴兼激發有意義討論。

這項認可對該團隊來說正值戰略時刻，因為他們正在將其社交電影模式擴展到美國，將他們的專業知識和技術帶到新市場並加強他們的國際使命。

目前居於邁亞密的 Nicola Liguori 表示：「該獎項認可我們的工作，也認可我們利用電影作為社會變革工具的熱情。我們在意大利達到如此重要里程碑後，現在致力從我們的美國基地（全球產業核心）擴展我們的模式，並繼續創作能夠啟發、影響和引起討論的內容。」

繼今年較早時間於邁亞密獲得 Oscar of the Ports 獎項後，這項新認可進一步證實 Nicola Liguori 及其團隊的國際使命。他們正在轉化電影為服務於健康、時裝、音樂和集體福祉的通用語言。

