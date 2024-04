Nicolai Wammen, alto político danés, se une a Education Cannot Wait como defensor mundial

A título personal, el ministro danés de Finanzas iniciará diálogos mundiales para movilizar el liderazgo político, activar el sector privado y crear nuevos mecanismos de financiación para impartir educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas

WASHINGTON, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- En las Reuniones de Primavera del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional celebradas esta semana en Washington, D.C., el político danés Nicolai Wammen anunció que se uniría a Education Cannot Wait (ECW), como Defensor Mundial. Wammen prestará un apoyo inestimable a las conversaciones mundiales sobre la movilización del liderazgo político y la promoción de fuentes de financiación nuevas e innovadoras, en particular con el sector privado.

Wammen es el ministro de Finanzas de Dinamarca y actuará a título personal como Defensor Mundial de Education Cannot Wait (ECW). Su compromiso de dos años con Education Cannot Wait se centrará en aumentar las inversiones mundiales para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas. Al prestar su voz personal y su amplia experiencia política, la defensa de Wammen se centrará específicamente en la activación de nuevas asociaciones a través de una amplia gama de socios estratégicos del sector privado y en la identificación de mecanismos prometedores y viables de financiación mundial para aumentar el volumen y el impacto de la financiación de la educación. Wammen no recibirá ningún salario por su nuevo cargo.

"Es un honor para mí unirme a la importante labor de Education Cannot Wait (ECW) como Defensor Mundial, y espero apoyar los esfuerzos mundiales para garantizar que ningún niño o joven se quede atrás. Demasiados niños de los países en desarrollo no están escolarizados y no tienen acceso a la educación. Debemos dar a todos los niños la oportunidad de transformar sus vidas y sus comunidades, ofreciéndoles la educación de calidad que se merecen", declaró Nicolai Wammen, Defensor Mundial de Education Cannot Wait (ECW) y ministro de Finanzas de Dinamarca.

"Creemos que la experiencia política, el reconocimiento y el poder de convocatoria de Nicolai Wammen lo convertirán en un firme Defensor Mundial para apoyar el plan estratégico de ECW de movilizar 1.500 millones de dólares en los próximos dos años para llegar a 20 millones de niños afectados por crisis. En todo el mundo, más de 224 millones de niños afectados por conflictos armados, desplazamientos forzosos, cambio climático y otras crisis prolongadas necesitan urgentemente apoyo educativo. En su calidad de Defensor Mundial, Wammen nos ayudará a reunir más recursos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluido nuestro compromiso de proporcionar educación para todos de aquí a 2030", explicó el Honorable Gordon Brown, Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Educación Mundial y presidente del Grupo Directivo de Alto Nivel de ECW.

"El número de niños afectados por crisis en todo el mundo ha pasado de unos 75 millones cuando ECW inició sus operaciones en 2017 a más de 224 millones en la actualidad. Con la incansable defensa de líderes mundiales como Nicolai Wammen, podemos desbloquear más financiación del sector privado y proporcionar a estas niñas y niños lugares seguros para aprender, crecer y prosperar. Esta es nuestra inversión en el crecimiento económico sostenible, la seguridad mundial y los derechos humanos universales", indicó Yasmine Sherif, directora ejecutiva de Education Cannot Wait.

Sin entornos de aprendizaje seguros, los niños se enfrentan a graves riesgos de reclutamiento forzoso por parte de grupos armados, abusos, violencia de género, matrimonio infantil y otras violaciones de los derechos humanos. Las Naciones Unidas indican que, sin apoyo adicional, 85 millones de niños estarán sin escolarizar en 2030, y alrededor de 300 millones carecerán de conocimientos básicos de aritmética y alfabetización: más que la población total de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido juntos.

Aunque la financiación global de la educación ha aumentado, los países de renta baja y media se enfrentan a un déficit de financiación anual de 100.000 millones de dólares para alcanzar sus objetivos educativos, según las Naciones Unidas. Education Cannot Wait (ECW), como fondo mundial para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas en el marco de las Naciones Unidas, ya ha llegado a 9 millones de niñas y niños con una educación holística de calidad.

