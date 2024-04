Hochrangiger dänischer Politiker Nicolai Wammen tritt Education Cannot Wait als Global Champion bei

In seiner persönlichen Eigenschaft wird der dänische Finanzminister globale Dialoge initiieren, um die politische Führung zu mobilisieren, den Privatsektor zu aktivieren und neue Finanzierungsmechanismen für die Bereitstellung von Bildung in Notsituationen und langwierigen Krisen zu schaffen.

WASHINGTON, April 18, 2024 /PRNewswire/ -- Auf der Frühjahrstagung der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds in dieser Woche in Washington, D.C., gab der hochrangige dänische Politiker Nicolai Wammen bekannt, dass er sich Education Cannot Wait (ECW) als Global Champion anschließen wird. Herr Wammen wird eine unschätzbare Unterstützung bei der Förderung globaler Gespräche über die Mobilisierung der politischen Führung und die Förderung neuer und innovativer Finanzierungsquellen, insbesondere mit dem privaten Sektor, leisten.

Herr Wammen ist der Finanzminister Dänemarks und wird in seiner persönlichen Eigenschaft als Global Champion für Education Cannot Wait (ECW) fungieren. Sein zweijähriges Engagement bei Education Cannot Wait wird sich auf die Erhöhung der globalen Investitionen für Bildung in Notsituationen und langwierigen Krisen konzentrieren. Indem er seine persönliche Stimme und seinen großen politischen Erfahrungsschatz einbringt, wird sich Herr Wammen insbesondere darauf konzentrieren, neue Partnerschaften mit einem breiten Spektrum strategischer Partner aus dem Privatsektor zu aktivieren und vielversprechende und praktikable globale Finanzierungsmechanismen zu identifizieren, um das Volumen und die Wirkung der Bildungsfinanzierung zu erhöhen. Herr Wammen erhält kein Gehalt für seine neue Aufgabe.

"Ich fühle mich geehrt, die wichtige Arbeit von Education Cannot Wait (ECW) als Global Champion zu unterstützen, und ich freue mich darauf, die weltweiten Bemühungen zu fördern, die sicherstellen sollen, dass kein Kind und kein junger Mensch zurückgelassen wird. Zu viele Kinder in Entwicklungsländern werden nicht eingeschult und haben keinen Zugang zu Bildung. Wir müssen allen Kindern die Möglichkeit geben, ihr Leben und ihre Gesellschaft zu verändern, indem wir ihnen die qualitativ hochwertige Bildung geben, die sie verdienen", sagte Nicolai Wammen, Global Champion für Education Cannot Wait (ECW) und Finanzminister von Dänemark.

"Wir glauben, dass Nicolai Wammens politische Erfahrung, sein Bekanntheitsgrad und seine Überzeugungskraft ihn zu einem starken Global Champion machen werden , der den strategischen Plan der ECW unterstützt, in den nächsten zwei Jahren 1,5 Milliarden US-Dollar zu mobilisieren, um 20 Millionen krisengeschädigte Kinder zu erreichen. Weltweit benötigen mehr als 224 Millionen Kinder, die von bewaffneten Konflikten, Vertreibung, Klimawandel und anderen langwierigen Krisen betroffen sind, dringend Unterstützung im Bildungsbereich. In seiner Eigenschaft als Global Champion wird Herr Wammen uns dabei helfen, mehr Ressourcen zu bündeln, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, einschließlich unserer Verpflichtung, bis 2030 Bildung für alle zu ermöglichen", sagte The Rt. Ehrenwort. Gordon Brown, UN-Sonderbeauftragter für globale Bildung und Vorsitzender der hochrangigen Lenkungsgruppe der ECW.

"Die Zahl der von Krisen betroffenen Kinder weltweit ist von rund 75 Millionen, als die ECW 2017 ihre Arbeit aufnahm, auf heute mehr als 224 Millionen gestiegen. Dank des unermüdlichen Einsatzes weltweit führender Persönlichkeiten wie Nicolai Wammen können wir weitere Mittel aus dem Privatsektor mobilisieren und diesen Mädchen und Jungen sichere Orte zum Lernen, Wachsen und Gedeihen bieten. Dies ist unsere Investition in nachhaltiges Wirtschaftswachstum, globale Sicherheit und universelle Menschenrechte", sagte Yasmine Sherif, Geschäftsführerin von Education Cannot Wait.

Ohne ein sicheres Lernumfeld besteht für Kinder die große Gefahr der Zwangsrekrutierung für bewaffnete Gruppen, von Missbrauch, geschlechtsspezifischer Gewalt, Kinderheirat und anderen Menschenrechtsverletzungen. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden ohne zusätzliche Unterstützung im Jahr 2030 85 Millionen Kinder nicht zur Schule gehen, und rund 300 Millionen werden keine grundlegenden Rechen- und Lesekenntnisse haben - mehr als die Gesamtbevölkerung von Deutschland, Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich zusammen.

Obwohl die Mittel für Bildung insgesamt gestiegen sind, stehen die Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen vor einer jährlichen Finanzierungslücke von 100 Milliarden US-Dollar, um ihre Bildungsziele zu erreichen, so die United Nations. Education Cannot Wait (ECW), der globale Fonds für Bildung in Notsituationen und Langzeitkrisen innerhalb der Vereinten Nationen, hat bereits 9 Millionen Mädchen und Jungen eine hochwertige ganzheitliche Bildung ermöglicht.

