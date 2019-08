Nicole Sahin será a principal palestrante do Fórum Women in Leadership da Harvard Business Review Brasil

SÃO PAULO, 23 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Globalization Partners Inc., cuja Global Expansion Platform™ possibilita que empresas realizem a contratação de talentos em mais de 170 países sem a necessidade da instalação de subsidiárias internacionais de alto custo, anunciou hoje que a CEO Nicole Sahin será a principal palestrante no Fórum Women in Leadership (Mulheres na Liderança) 2019 da Harvard Business Review Brasil. O congresso, em seu quarto ano, acontecerá no dia 27 de agosto na Casa Itaim em São Paulo e explorará o empreendedorismo, além de identificar oportunidades para a mulher e demonstrar como aproveitá-las.

A palestra de Sahin denomina-se Estratégias de sucesso para romper estereótipos: processos de contratação, desenvolvimento de network, tolerância ao risco. Será apresentada no formato de fireside chat (conversa ao lado da lareira) e terá como foco os desafios enfrentados por mulheres líderes empresariais ao tentar vencer estruturas conservadoras tradicionais. Incluirá também estratégias para a obtenção de sucesso mesmo frente a possíveis situações difíceis, como por exemplo, ser a única mulher presente em uma sala.

"Nicole Sahin representa um estilo novo e inovador de empreendedorismo feminino, e é um imenso prazer recebê-la no palco do Fórum Women in Leadership", disse Ana de Magalhães, editora da Harvard Business Review Brasil. "Nicole sabe como criar conexões e a fireside chat oferecerá aos participantes uma perspectiva única sobre como tornar-se uma mulher líder empresarial bem-sucedida em um ambiente de negócios dominado por homens."

"As mulheres líderes nas empresas de hoje enfrentam inúmeras barreiras, mas o obstáculo que deve ser derrubado é o caminho que deve ser estabelecido", disse Nicole Sahin, CEO da Globalization Partners. "Mulheres em todo o mundo enfrentam situações delicadas relacionadas às normas culturais, mas aprender a não aderir ao status quo antiquado ajuda a impulsionar o sucesso de mulheres líderes em todos os cantos do globo."

Nicole Sahin lidera a Globalization Partners tornando-a uma das companhias de crescimento mais rápido na América e sendo recentemente nomeada a CEO do Ano pela European CEO. O Prêmio ACQ5 2018 a distinguiu como o Divisor de Águas Internacional do Ano (International Gamechanger of the Year) além de também nomear a empresa a Fornecedora de Soluções do Ano pela sua Global Expansion Platform™. Sua filosofia "Triple Bottom Line" (Linha de Base Tripla) de fazer negócios, que, em resumo, significa que o que é bom para os clientes e para sua equipe é bom também para os acionistas, fez com que a empresa obtivesse o índice inigualável de aprovação dos clientes de 95%.

Sobre a Globalization Partners

Pioneira do modelo Global Employer of Record (empresa terceirizada responsável pela contratação, folha de pagamento, impostos, benefícios dos funcionários), a Globalization Partners possibilita a expansão rápida e simples de companhias em todos os seis continentes e em mais de 170 países, sem as complicações envolvidas na instalação de escritórios de filiais ou subsidiárias locais. Sua plataforma Global Expansion Platform™ permite a contratação de funcionários em todo o mundo sem a necessidade de ocupar-se com assuntos internacionais jurídicos, tarifários e de recursos humanos complexos. Você identifica o talento e nós posicionamos o membro de sua equipe em nossa folha de pagamento. A Globalization Partners é a solução mais confiável do mercado seja para testar um mercado novo ou expandir um grupo de talentos. Possuímos duas sedes nos Estados Unidos para atendê-lo em Boston e na Califórnia, e escritórios centrais regionais localizados na Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Índia, Xangai, Brasil, México, Cingapura e Reino Unido.

A Globalization Partners é também a única global employer of record certificada pelo programa Privacy Shield para dados de RH. Para mais informações acesse Globalization-Partners.com, conecte-se conosco através do Twitter, LinkedIn, Facebook ou visite nosso Blog.

