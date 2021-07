Niederländische Regierung gewährt DEI+-Förderung für PosHYdon, die weltweit erste Offshore-Produktion von grünem Wasserstoff

Die niederländische Unternehmensagentur (RVO) hat dem Projekt PosHYdon einen Zuschuss von 3,6 Millionen Euro gewährt. PosHYdon ist der weltweit erste Offshore-Pilot für grünen Wasserstoff auf einer Arbeitsplattform. Mit diesem Zuschuss kann das Konsortium alle Aktivitäten für dieses Pilotprojekt in Angriff nehmen. Das restliche Budget wird von den Konsortialpartnern finanziert.

DEN HAAG, Niederlande, 22. Juli 2021 /PRNewswire/ -- René Peters, Business Director Gas Technologies TNO und Initiator des North Sea Energy Program sagt: „PosHYdon ist das ultimative Beispiel für Systemintegration in der Nordsee. In vielen Studien wird Wasserstoff als das fehlende Glied in der Energiewende angesehen, wobei viele von den vielen Möglichkeiten sprechen. Aber hier, direkt vor der Küste von Scheveningen, wird es tatsächlich stattfinden. PosHYdon wird uns eine Menge über die nächsten Schritte lehren, die auf dem Weg zu einer sicheren, großtechnischen grünen Wasserstoffproduktion auf See unternommen werden müssen. Die Offshore-Produktion von grünem Wasserstoff wird es ermöglichen, große Windparks weit draußen auf dem Meer zu entwickeln. Die Windenergie wird dann direkt in grünen Wasserstoff umgewandelt und kann über die bestehende Gasinfrastruktur transportiert werden. Dadurch können Offshore-Windprojekte schneller und zu deutlich geringeren Kosten für die Gesellschaft realisiert werden. Ich bin daher sehr froh, dass wir jetzt mit PosHYdon weiterkommen."