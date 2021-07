Overheid kent DEI+ subsidie toe aan PosHYdon, de eerste offshore groene waterstofpilot ter wereld

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie ten bedrage van 3,6 miljoen euro toegekend aan PosHYdon. PosHYdon is de eerste offshore groene waterstofpilot op een operationeel platform ter wereld. Met deze subsidie kan het consortium met de pilot van start gaan. Het overige benodigde deel van het bedrag wordt door de consortiumpartners gefinancierd.

René Peters, Business Director Gas Technologies TNO en initiator van het North Sea Energy Program: "PosHYdon is het ultieme voorbeeld van systeemintegratie op de Noordzee. In veel studies wordt waterstof 'the missing link' voor de energietransitie genoemd en wordt er veel over de mogelijkheden gesproken. Maar hier, voor de kust van Scheveningen, gaat het daadwerkelijk plaatsvinden. PosHYdon zal ons veel leren over de te zetten vervolgstappen richting grootschalige groene waterstofproductie op zee. Groene waterstofproductie offshore maakt het ook mogelijk dat grootschalige windparken ver op zee ontwikkeld kunnen worden. Windenergie wordt dan direct omgezet naar groene waterstof en dat wordt vervolgens getransporteerd naar de kust middels bestaande gasinfrastructuur. Daardoor kunnen offshore windprojecten sneller gerealiseerd worden tegen significant lagere kosten voor de maatschappij. Ik ben dan ook erg blij dat we nu daadwerkelijk van start kunnen gaan met PosHYdon."