Niederländischer Staat beteiligt sich via EBN an Offshore-Pilotprojekt für grünen Wasserstoff PosHYdon

DEN HAAG, Die Niederlande, 18. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Der niederländische Staat steigt über Energie Beheer Nederland (EBN) als aktiver Partner in PosHYdon ein. In diesem Pilotprojekt wird grüner Wasserstoff auf einer operativen Gasplattform produziert. Bei diesem Projekt werden zum ersten Mal drei Offshore-Energiesysteme integriert. Das Pilotprojekt ist von entscheidender Bedeutung für den Einstieg in eine groß angelegte Produktion von grünem Wasserstoff auf See und damit für die Energiewende in den Niederlanden und Nordwesteuropa. Zur Wahrung dieses öffentlichen Interesses wird sich EBN aktiv an dem Konsortium beteiligen. EBN ist bereits 40%-Partner der Q13a-A-Plattform, auf der das Pilotprojekt stattfinden wird. PosHYdon tritt nun in die letzte Phase ein: Die Anlage wird im Mai 2024 an Land bei InVesta getestet und die erste Wasserstoffproduktion auf der von Neptune Energy betriebenen Plattform ist für die zweite Hälfte des Jahres 2024 geplant.

The Q13a-A platform operated by Neptune Energy Visual Impression of PosHYdon installation on maindeck Q13a-A

Michel Heijdra, Generaldirektor für Klima und Energie im Ministerium für Wirtschaft und Klimapolitik: „Wir stehen an der Schwelle zur groß angelegten Erschließung der Nordsee als Motor der Energiewende. Die Elektrolyse auf See wird dabei eine wichtige Rolle spielen. In PosHYdon werden die ersten Schritte unternommen, um dieses Ziel zu erreichen. Das Ministerium für Wirtschaft und Klimapolitik hält dieses Projekt daher für enorm wichtig. Die Beteiligung von EBN an dem Konsortium garantiert einen ausreichend großen Projektumfang und stellt sicher, dass die gewonnenen Erkenntnisse zukünftig genutzt werden."

Jan Willem van Hoogstraten, Geschäftsführer von Energie Beheer Nederland: „PosHYdon spielt eine Schlüsselrolle bei der Realisierung der grünen Wasserstoffwirtschaft. Es handelt sich um ein ambitioniertes und zugleich herausforderndes Projekt, das unbestreitbar von öffentlichem Interesse ist. Wir von EBN fühlen uns verpflichtet, zum Erfolg von PosHYdon beizutragen. Für die Energiewende in den Niederlanden und in ganz Nordwesteuropa."

Informationen zu PosHYdon

Etwa 80 % aller Erkenntnisse über die Offshore-Produktion von grünem Wasserstoff werden im Rahmen des PosHYdon-Projekts gewonnen. Damit ist das Projekt eine grundlegende Voraussetzung für die reibungslose Einführung einer groß angelegten Produktion, wie sie in Esbjerg für das Jahr 2050 angestrebt wird.

PosHYdon integriert drei Energiesysteme in der Nordsee: Offshore-Wind, Offshore-Gas und Offshore-Wasserstoff. Ausgeführt wird das Projekt auf der Q13a-A-Plattform von Neptune Energy. Diese Produktionsplattform ist die erste vollständig grün elektrifizierte Plattform in der niederländischen Nordsee und liegt etwa 13 Kilometer vor der Küste von Scheveningen.

Der grüne Wasserstoff wird dem Gas beigemischt und über die bereits bestehende Gaspipeline an die Küste transportiert. Das Ministerium für Wirtschaft und Klimapolitik hat daher die Beimischungsvorschriften von 0,02 % auf 0,5 % Wasserstoff erhöht. Der 1-MW-Elektrolyseur wird dem Windprofil des Windparks Luchterduinen folgen.

Zeitplan

Mai 2024 – Test von PosHYdon auf dem Gelände von InVesta, Alkmaar

Zweites Halbjahr 2024 – PosHYdon live auf See

Konsortialpartner

Das PosHYdon-Konsortium besteht aus: Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy, Emerson Automation Solutions, Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME Offshore, TAQA, Eneco und EBN

Bildunterschrift 1: Die Q13a-A-Plattform von Neptune Energy

