Niepokój konsumentów i problemy krajów w zakresie ograniczenia wykorzystania plastiku na świecie

Orb Media ocenia cztery aspekty problemu z plastikiem: odpady w morzu, mikroplastiki, chemikalia i odzysk

WASZYNGTON, 14 grudnia 2018 r. /PRNewswire/ -- Nowy raport i analiza danych Orb Media Inc. wykazuje, że konsumenci są bardzo zaniepokojeni wpływem plastiku na świat. Panuje powszechna dezorientacja co do obowiązków i opcji oraz roli rządów i przemysłu w ograniczaniu zanieczyszczenia plastikiem.

Najważniejsze element raportu