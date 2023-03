Nieuw vastrentend platform PV01 om schuldkapitaalmarkten te ontwikkelen met behulp van openbare blockchain

Oprichters van gerenommeerde maker van digitale-activamarkt lanceren nieuwe onderneming gericht op het toegankelijk maken van obligaties voor de bredere markt

BRUSSEL, 23 maart 2023 /PRNewswire/ -- PV01 (www.pv0.one) kondigt hun nieuw platform aan met een nieuwe aanpak voor het digitaliseren van de obligatiemarkt. PV01 richt zich op zowel de traditionele vastrentende markten als diegene van digitale activa en is ontworpen om obligaties te onderschrijven, die obligaties te symboliseren en als dealer liquiditeit te bieden in die effecten, en dat allemaal op openbare blockchains. Het resultaat is een efficiëntere manier waarmee emittenten kapitaal aantrekken en investeerders schulden van hoge kwaliteit kopen, waardoor de markt een bredere toegang krijgt tot investeringsmogelijkheden door middel van tokenisatie. Het model van PV01 biedt een beter inzicht in eigendom met behulp van slimme contracten en een wrijvingsloze methode om schulden over te dragen.

"Historisch gezien is het voor beleggers, vooral kleinere, moeilijk om obligaties aan te houden. Ze zijn doorgaans alleen toegankelijk voor grote institutionele deelnemers, waardoor veel investeerders van buitenaf naar binnen kijken", aldus Max Boonen, CEO en oprichter van PV01.

In december 2022 werd een initiële investeringsronde van $ 9 miljoen veiliggesteld met leidende investeerders, waaronder Tioga Capital, BlockTower Capital en Sino Global Capital. "Het PV01-platform verdeelt activa over een breder spectrum van marktdeelnemers en dient als een broodnodige basis om de digitale-obligatiemarkt te upgraden", zegt Nicolas Priem, Managing Director en CIO bij Tioga Capital.

Verbeteringen op de traditionele vastrentende markt: Het plaatsen van obligaties op private blockchains mist het doel om investeringen toegankelijker te maken. Alleen een schuldmarkt op basis van openbare blockchains kan vastrentende waarden democratischer en schikkingen efficiënter maken.

Verbeteringen op de markt voor digitale activa: PV01 creëert een markt voor digitale activa-obligaties die momenteel nog niet bestaat. De huidige lappendeken van bilaterale leningen resulteerde in grootschalige mislukkingen door een concentratie van risico's bij een handvol marktdeelnemers. Het uitgeven en tokeniseren van obligaties op de blockchain vergroot de zichtbaarheid van wie de schuld heeft en bezit. Tokens gedragen zich economisch als effecten, behalve dat ze gemakkelijk overdraagbaar zijn op de blockchain.

Het team: PV01 is een uniek gekwalificeerde groep van bedrijfsbouwers met de traditionele expertise op de kapitaalmarkt en de ervaring met digitale activa van institutionele kwaliteit die nodig is om de schuldenmarkten te ontwikkelen. Voordat hij B2C2, pionier op het gebied van digitale activa, oprichtte, was Max Boonen rentehandelaar bij Goldman Sachs en bouwde Flavio Molendini handelssystemen die resulteerden in het baanbrekende OTC-handelsplatform bij B2C2, dat later werd verkocht aan het Japanse SBI.

PV01 biedt efficiëntere schuldkapitaalmarkten voor traditionele en digitale activa. Ons op blockchain gebaseerde vastrentende platform biedt leners een betere manier om toegang te krijgen tot kapitaal en geldschieters om te investeren in hoogwaardige schulden. Ons unieke proces voor het tokeniseren van schuldbewijzen biedt een groot aantal voordelen voor geldschieters en leners: onveranderlijkheid van grootboeken, snellere afwikkelingen, verbeterde tracering van eigendom, lagere investeringsdrempel waarmee de markt wordt geopend voor een groter publiek van investeerders, een secundaire markt die gebruikmaakt van de liquiditeitsdoorbraken van gedecentraliseerde financiering. Meer informatie op www.pv0.one.

