Nieuwe serverplatforms van MSI verzekeren efficiëntie op cloudschaal met Intel® Xeon® 6 processor

TAIPEI, 4 juni 2024 /PRNewswire/ -- MSI, een toonaangevende wereldwijde serverleverancier, introduceerde vandaag zijn nieuwste Intel® Xeon® 6 processorgebaseerde serverplatforms op Computex 2024, stand #M0806 in Taipei, Taiwan van 4-7 juni. Deze nieuwe producten leggen de lat hoger voor prestaties en efficiëntie. Het maatontwerp voldoet aan de uiteenlopende eisen van hyperscale workloads in de cloud.

"De vereisten voor datacenter-infrastructuur lopen steeds meer uiteen. Voor bepaalde werklasten zijn prestatiemetingen nodig die verder gaan dan alleen cores en watt," zegt Danny Hsu, General Manager van Enterprise Platform Solutions. "Om beter tegemoet te komen aan de veranderende vraag naar rekenkracht van vandaag, moeten datacenters consistente prestaties leveren, zelfs tijdens piekbelastingen. De nieuwe serverplatforms van MSI, zijn gebouwd rond de Intel Xeon 6 processor en zorgen voor een hogere dichtheid en spaarzamer energieverbruik, ideaal voor workloads in de cloud."

"Intel Xeon 6 processors zijn ontworpen om hoge prestaties te leveren voor de meest uiteenlopende werklasten. Met een hoge kerndichtheid en uitzonderlijke prestaties per watt bieden servers met onze nieuwe processors betere prestaties per watt en lagere totale gebruikskosten voor gerichte workloads. Datacenters kunnen dan een hogere verwerkingscapaciteit bereiken voor workloads met beperkte stroom, ruimte en koeling," zegt Ryan Tabrah, Vice President en General Manager van Intel® Xeon® E-Core producten bij Intel.

Voor cloudserviceproviders heeft MSI drie serverplatforms geïntroduceerd, aangedreven door Intel Xeon 6. Deze platforms, de CX170-S5062 en CX270-S5062, delen hetzelfde DC-MHS moederbord met vormfactor en een DC-SCM2 module. Ze ondersteunen dual-socket processors, 32 DDR5-DIMM-sleuven en een PCIe 5.0 x16 OCP NIC 3.0 mezzaninesleuf.

Het 1U CX170-S5062 platform biedt plaats aan twee PCIe 5.0 uitbreidingssleuven en heeft opties voor acht of twaalf 2,5-inch PCIe 5.0 U.2 NVMe schijfsleuven. De CX270-S5062 is een 2U-platform dat maximaal zes PCIe 5.0 uitbreidingssleuven ondersteunt, met twee dubbelbrede sleuven voor GPU-kaarten. Dit systeem kan tot 24 2,5-inch PCIe 5.0 U.2 NVMe-schijfsleuven herbergen om de verwerkingssnelheden te verhogen en topprestaties te leveren in toepassingen zoals AI-inferencing.

Daarnaast is de CX271-S3066 een 2U single-socket mainstream server met tot 24 2,5-inch U.2 NVMe-schijfsleuven. Het systeem ondersteunt 16 DDR5 DIMM-sleuven, drie PCIe 5.0 x16 sleuven, twee OCP NIC 3.0 mezzaninesleuven en twee NVMe M.2 poorten. De CX271-S3066 is een ideaal platform voor flash-opslagtoepassingen en algemene werklasten. Deze nieuwe systemen bieden allemaal ondersteuning voor de DC-SCM2 Server Management Module met Aspeed AST2600 BMC, wat zorgt voor flexibiliteit in serverbeheer.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2423049/MSI_s_New_Server_Platforms_with_Intel_Xeon_6_Boost_Performance_and_Efficiency_for_Cloud_Scale_Worklo.jpg