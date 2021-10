Niezależne dochodzenie ujawniło, że czołowi działacze świata bokserskiego dopuszczali się manipulacji podczas kwalifikacji oraz Igrzysk Olimpijskich Rio 2016

LOZANNA, Szwajcaria, 1 października 2021 r. /PRNewswire/ -- W Raporcie Pierwszego Etapu Niezależnego Międzynarodowego Dochodzenia w sprawie Boksu, profesor Richard McLaren, O.C. potwierdza, że wysocy rangą przedstawiciele świata boksu stworzyli nieformalną strukturę wspierającą manipulację i korupcję w walkach w roku kwalifikacyjnym przed Igrzyskami Olimpijskimi w Rio w 2016 roku oraz podczas samych Igrzysk Olimpijskich.

„Nasze dochodzenie ujawniło, że w formalną strukturę Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego wpleciona była ukryta sieć powiązań - powiedział profesor McLaren. - Pozwoliła ona na to, aby skorumpowani i ustępliwi sędziowie i arbitrzy mogli być przypisani do konkretnych walk, żeby manipulować wynikami".

Wszechstronna analiza walk w Rio wskazuje na kilka budzących podejrzenia spotkań, w których uczciwość punktacji jest kwestionowana. Być może konieczne będzie dalsze zbadanie kolejnych pojedynków, ponieważ w tej chwili nie można wyciągnąć ostatecznych wniosków.

„Manipulacja i korupcja zależały od wyraźnego udziału najważniejszych pracowników, którzy przyjęli na siebie uprawnienia, jakich formalnie nie mieli – powiedział profesor McLaren. - Na przykład dyrektor wykonawczy w Rio przejął uprawnienia należące do stałych komisji. Nadzorował mianowanie sędziów i arbitrów, którzy albo byli wtajemniczeni i stosowali się do tych działań, albo byli niekompetentni, ale chcieli zachować pracę, więc podporządkowywali się lub przymykali oko".

„Zawody kwalifikacyjne prowadzące do udziału w Rio w 2016 roku stanowiły praktyczne podłoże do korupcji i manipulacji walkami w Rio – powiedział profesor McLaren. - Nigdy nie poznamy dokładnej liczby zaangażowanych działaczy, liczby zmanipulowanych walk ani gratyfikacji za takie postępowanie".

Dochodzenie ujawniło szereg przedstawicieli władz oraz wiele kluczowych walk, w których uczciwość punktacji została zakwestionowana. Informacje te zostaną przekazane do Komisji Dyscyplinarnej AIBA w celu podjęcia dalszych działań.

„Jesteśmy przekonani, że czynimy postępy, jednakże problem dotyczył przede wszystkim ludzi. Kwestie personalne wymagają natychmiastowej uwagi – powiedział profesor McLaren. - Mamy poważne obawy i uważamy, że to, co ujawniliśmy, stanowi zaledwie wierzchołek góry lodowej. Czeka nas zdecydowanie więcej pracy. To jest dopiero pierwszy etap. Przed nami dwa kolejne kroki, z których będziemy mogli zdać relację. W tych dalszych fazach będziemy pilotować nowe technologie, które pomogą w usprawnieniu procesów selekcji".

Profesor McLaren i jego zespół zostali zatrudnieni w czerwcu 2021 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu (AIBA) w celu zbadania możliwych nieprawidłowości w zakresie sędziowania podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio w 2016 roku. Kolejne etapy obejmą szeroko zakrojone dochodzenie mające na celu zidentyfikowanie ewentualnych aktów korupcji, niewłaściwego zarządzania funduszami, manipulowania wynikami wyborów lub podobnych zjawisk przez poprzednie administracje AIBA oraz przedstawienie zaleceń mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów.

Z pełnym raportem można zapoznać się tutaj: https://www.mclarenglobalsportsolutions.com/pdf/Boxing-Prelim-Report9-29-2021.pdf

