Nifty Games annonce l'arrivée de Peter Moore au conseil d'administration

M. Moore a un parcours exceptionnel dans l'industrie du jeu vidéo, ayant occupé les postes de président de Sega of America, où il était responsable du lancement de la Dreamcast, et de vice-président de la division Interactive Entertainment Business de Microsoft, où il a supervisé le lancement de la console pour Xbox 360. De 2007 à 2011, il a dirigé la division des jeux EA Sports d'Electronic Arts, avant d'être nommé chef d'exploitation chez Electronic Arts en 2012. En 2017, il est devenu le PDG du Liverpool Football Club. Pendant son mandat au sein du club, Liverpool a remporté la Ligue des champions de l'UEFA, la Coupe du monde des clubs de la FIFA et la Premier League. M. Moore a également été nommé PDG de l'année de la Premier League en 2019.

Jon Middleton, PDG de Nifty Games, a commenté : « Nous sommes ravis d'accueillir Peter Moore au sein du conseil d'administration. Le parcours professionnel de Peter est sans égal - son expérience à la tête de Xbox, EA Sports, et son récent succès avec le Liverpool F.C., sa ville natale, sont des enseignements incroyables qui nous aident à diriger l'entreprise au fur et à mesure de sa croissance, et à proposer une gamme complète de titres sportifs Nifty Games développés spécifiquement pour les milliards de joueurs mobiles du monde entier. »

Commentant sa nomination, Peter Moore a déclaré : « Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre le conseil d'administration de Nifty Games et j'ai hâte de travailler avec les fondateurs Jon Middleton, Pete Wanat et l'équipe de Nifty pour créer un tout nouveau genre de jeux sportifs. Nous avons une énorme opportunité devant nous. »

Nifty Games est un développeur et un éditeur de jeux financés par des fonds de capital-risque, qui se concentre sur les jeux de sport en tête-à-tête à session rapide pour les appareils mobiles. Nifty Games est fier d'être partenaire de la NBA, de la NFL, de la NBPA et de la NFLPA. La société est basée dans la baie de San Francisco et possède des bureaux à Los Angeles et à Chicago. Pour en savoir plus www.niftygamesinc.com

