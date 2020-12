Nifty Games anuncia que Peter Moore se associa ao conselho de diretores

O Sr. Moore tem um histórico excelente na indústria de videogames, tendo ocupado cargos como presidente da Sega of America, onde foi responsável pelo lançamento do Dreamcast, e vice-presidente corporativo da divisão de negócios de entretenimento interativo da Microsoft, onde supervisionou o lançamento do console para Xbox 360. De 2007 a 2011, ele comandou a divisão de jogos EA Sports da Electronic Arts, antes de ser nomeado COO da Electronic Arts em 2012. Em 2017, ele se tornou CEO do Liverpool Football Club. Durante sua gestão no clube, o Liverpool venceu a Liga dos Campeões da UEFA, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e a Premier League. O Sr. Moore também foi nomeado CEO do Ano da Premier League em 2019.

Jon Middleton, CEO da Nifty Games, comentou: "Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Peter Moore no Conselho de Administração. O histórico de carreira de Peter é inigualável - sua experiência dirigindo Xbox, EA Sports e seu recente sucesso o Liverpool FC da sua cidade natal é um aprendizado incrível para ajudar a direcionar a empresa à medida que crescemos e entregar uma variedade completa de títulos esportivos da Nifty Games desenvolvidos especificamente para bilhões de jogadores móveis em todo o mundo."

Comentando sobre sua nomeação, Peter Moore declarou: "Estou animado para entrar no Conselho de Diretores da Nifty Games e estou ansioso para trabalhar com os fundadores Jon Middleton, Pete Wanat e a equipe da Nifty enquanto criamos um gênero totalmente novo em jogos esportivos. Temos uma grande oportunidade diante de nós."

Para mais informações, acesse: www.niftygamesinc.com

Sobre a Nifty Games

A Nifty Games é uma desenvolvedora e editora de jogos financiada por empreendimentos com foco em jogos esportivos de sessão rápida e confronto direto para dispositivos móveis. A Nifty Games é uma orgulhosa parceira da NBA, NFL, NBPA e NFLPA. A empresa está sediada na área da baía de São Francisco, com escritórios em Los Angeles e Chicago. Saiba mais em www.niftygamesinc.com

Contato: Alex Verrey, +44 (0) 7957 204 660

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1373477/Peter_Moore_Nifty_photo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1373476/Nifty_Games_Logo.jpg

FONTE Nifty Games Inc.

SOURCE Nifty Games Inc.