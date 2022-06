Nippon Electric Glass desarrolla nuevos productos, ampliando el área de comunicación inalámbrica 5G

OTSU, Japón, 30 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Nippon Electric Glass Co., Ltd., con sede en Otsu, prefectura de Shiga, Japón, ha desarrollado una antena transparente, que está hecha de un sustrato de vidrio, y un repetidor (*1), que utiliza lentes de ondas de radio y no requiere de suministro energético, para su uso dentro de la tecnología de comunicación inalámbrica de ondas milimétricas 5G. Estos productos se van a mostrar en la quinta edición de la 5G Technology Expo que se realizará en Tokyo Big Sight del 29 de junio al 1 de julio de 2022.

5G utiliza ondas de radio de dos bandas de frecuencia, Sub-6 (menos de 6 GHz) y onda milimétrica (28 GHz). Para lograr una comunicación de alta velocidad, es necesario utilizar la banda de ondas milimétricas, que puede garantizar un ancho de banda amplio. Sin embargo, las ondas milimétricas se atenúan significativamente en la atmósfera. Debido a la fuerte linealidad de la propagación, no se difractan detrás de los obstáculos. Para cubrir un área amplia, es necesario disponer de un mecanismo para resolver estos problemas.

La antena transparente recientemente desarrollada tiene un patrón de antena especial sobre un sustrato de vidrio, cuya constante dieléctrica (*2) (4,0) y tangente de pérdida (*3) (0,002) son las más pequeñas del mundo (*4). Esta es una antena transparente altamente eficiente. El tamaño de los sustratos de vidrio se puede aumentar, lo que hace posible fabricar múltiples productos a partir de un solo sustrato. Esto contribuye a mejorar la productividad de la antena y permite la formación de antenas para múltiples bandas en un solo sustrato. Al hacer que la antena sea transparente, la funcionalidad de la antena se puede agregar sin estropear el diseño y el paisaje de una ubicación de instalación. La antena se puede instalar en varios lugares, como por ejemplo ventanas, paredes, pantallas y vehículos.

El repetidor, que es el otro producto que se ha desarrollado recientemente, está formado por dos lentes de ondas de radio y una guía de ondas. Recibe y retransmite ondas de radio y cambia la dirección de las ondas de radio sin fuente de alimentación, incluso en circunstancias en las que las paredes y el vidrio de las ventanas bloquean las ondas de radio. Al cambiar la forma de la lente, las ondas de radio se pueden transmitir en una determinada dirección o en un amplio rango. La lente no está sujeta al deterioro causado por los rayos ultravioleta porque está hecha de vidrio. Se puede utilizar de forma estable durante un largo período en varios lugares, tanto en interiores como en exteriores.

La compañía contribuirá a expandir y difundir el uso de ondas de radio de ondas milimétricas mediante la comercialización de los dos nuevos productos desarrollados.

Notas:

(*1) Repetidor: Un relé para recibir y retransmitir ondas de radio.

(*2) Constante dieléctrica: Un índice de polarizabilidad cuando se aplica un voltaje a un material. Cuanto menor sea la permitividad relativa, menor será la atenuación de la señal.

(*3) Tangente de pérdida: Una medida de energía cuando una sustancia dieléctrica está polarizada. Cuanto menor es la tangente de pérdida, menor es la conversión de energía electromagnética en calor y, como resultado, se reduce la atenuación de las señales.

(*4) El más pequeño del mundo: entre los sustratos de vidrio multicomponente, en 28 GHz, según una encuesta llevada a cabo por medio de la compañía en junio de 2022.

SOURCE Nippon Electric Glass Co., Ltd.