Nippon Electric Glass développe de nouveaux produits, élargissant ainsi la zone de communication sans fil 5G

OTSU, Japon, 1 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Nippon Electric Glass Co., Ltd., dont le siège social se trouve à Otsu, dans la préfecture de Shiga, au Japon, a mis au point une antenne transparente, faite d'un substrat de verre, et un répéteur (*1), qui utilise des lentilles à ondes radio et ne nécessite pas d'alimentation électrique, pour la technologie de communication sans fil à ondes millimétriques 5G. Ces produits seront exposés lors de la cinquième exposition technologique 5G qui se tiendra au Tokyo Big Sight du 29 juin au 1er juillet 2022.

Images : Photos et utilisation du produit

Image : Lieu d'utilisation prévu

La 5G utilise les ondes radio de deux bandes de fréquences, les ondes Sub-6 (moins de 6 GHz) et les ondes millimétriques (28 GHz). Pour obtenir une communication à haut débit, il est nécessaire d'utiliser la bande des ondes millimétriques, qui peut garantir une large bande passante. Cependant, les ondes millimétriques sont considérablement atténuées dans l'atmosphère. En raison de la forte linéarité de la propagation, elles ne se diffractent pas derrière les obstacles. Pour couvrir une large zone, un mécanisme est nécessaire pour résoudre ces problèmes.

L'antenne transparente nouvellement développée présente un motif d'antenne spécial sur un substrat en verre, dont la constante diélectrique (*2) (4,0) et la tangente de pertes (*3) (0,002) sont les plus petites au monde (*4). Il s'agit d'une antenne transparente très efficace. La taille des substrats en verre peut être augmentée, ce qui permet de fabriquer plusieurs produits à partir d'un seul substrat. Cela contribue à améliorer la productivité de l'antenne et permet de former des antennes pour plusieurs bandes sur un seul substrat. En rendant l'antenne transparente, la fonctionnalité de l'antenne peut être ajoutée sans altérer la conception et le paysage d'un emplacement d'installation. L'antenne peut être installée à différents endroits, comme des fenêtres, des murs, des affichages et des véhicules.

Le répéteur, qui est l'autre produit nouvellement développé, se compose de deux lentilles à ondes radio et d'un guide d'ondes. Il reçoit et retransmet les ondes radio et change la direction des ondes radio sans alimentation électrique, même dans des circonstances où les ondes radio sont bloquées par les murs et les vitres. En changeant la forme de la lentille, les ondes radio peuvent être transmises dans une certaine direction ou sur une large plage. La lentille n'est pas sujette à la détérioration causée par les rayons ultraviolets, car elle est faite de verre. Elle peut être utilisée de manière stable pendant une longue période à différents endroits, à l'intérieur et à l'extérieur.

La société contribuera à l'expansion et à la diffusion de l'utilisation des ondes radio millimétriques en commercialisant les deux produits nouvellement développés.

Remarques :

(*1) Répéteur : relais pour recevoir et retransmettre les ondes radio.

(*2) Constante diélectrique : indice de polarisabilité lorsqu'une tension est appliquée à un matériau. Plus la permittivité relative est faible, plus l'atténuation du signal est faible.

(*3) Tangente de pertes : mesure de l'énergie lorsqu'une substance diélectrique est polarisée. Plus la tangente de pertes est petite, plus la conversion de l'énergie électromagnétique en chaleur est faible et, par conséquent, l'atténuation des signaux est réduite.

(*4) Les plus petites au monde : parmi les substrats en verre multi-composants, en 28 GHz, d'après une enquête menée par la société en juin 2022.

