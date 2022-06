Nippon Express (België) opent logistiek centrum in Genk

TOKYO, 8 juni 2022 /PRNewswire/ -- Nippon Express (België) N.V./S.A., een groepsbedrijf van Nippon Express Holdings, Inc., heeft op 25 april zijn vierde bedrijfslocatie geopend in België, het Genk Logistics Centre, in Genk Green Logistics Park in het oosten van het land.

Dankzij de groei in de Europese e-commercemarkt en een toename van het aantal COVID-19-infecties, werd de noodzaak om distributiecentra te verhuizen, samen te voegen en uit te breiden steeds groter, met name voor klanten in de kledingindustrie.

Het nieuwe centrum, dat grenst aan de binnenvaartterminalhaven in de haven van Antwerpen, bevindt zich op een locatie die spoorwegterminals van andere Europese bestemmingen met de luchthaven van Luik verbindt. Daarmee wordt een geografisch voordeel gecreëerd in het hart van een Europees logistiek netwerk, dat wordt omringd door een groot massaconsumptiegebied bestaande uit Duitsland, Nederland en Frankrijk. Een verscheidenheid aan energiebesparende apparatuur (zonne- en windenergie-generatoren, watercirculatiesystemen, enz.) is geplaatst om te helpen bij het bereiken van CO2-neutraliteit, en het centrum is van plan om in de toekomst een BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) certificering te verkrijgen.

De NX-groep zal zijn inspanningen namens de kledingsector, die in haar bedrijfsplan als een prioritaire sector is aangemerkt, opvoeren en zal zijn logistieke functies in Europa blijven uitbreiden om klanten te helpen bij de ontwikkeling van hun bedrijfsactiviteiten.

Zijaanzicht van de faciliteit

Naam: Genk Logistics Centre, Nippon Express (België) N.V./S.A.

Locatie: Henry Fordlaan 12A, 3600 Genk, België

Magazijn: 20.000 m2

Belangrijkste apparatuur: 23 laadperrons voor vrachtwagen, 6 foliewikkelmachines en 38 sorteermachines

Start van activiteiten: 25 april 2022

Beschrijving bezigheden: ontvangst, inspectie, sorteren, op pallets plaatsen, opslaan en verzenden

