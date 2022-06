Nippon Express (Belgium) ouvre son centre Genk Logistics Centre

TOKYO, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Belgium) N.V./S.A., une société du groupe Nippon Express Holdings, Inc. a ouvert son quatrième site en Belgique, le Genk Logistics Centre, dans le complexe Genk Green Logistics, à l'est du pays, et a débuté ses activités le 25 avril dernier.

Le marché européen du commerce électronique se développant en même temps que la propagation des contaminations au COVID-19, les mouvements de délocalisation, de consolidation et d'expansion des centres de distribution, en particulier pour les clients de l'industrie vestimentaire, prennent de l'ampleur.

Proche du terminal portuaire destiné au transport de barges depuis le port d'Anvers, le nouveau centre est situé dans une zone reliant les terminaux ferroviaires qui desservent d'autres destinations européennes ainsi que l'aéroport de Liège. Cette situation lui confère un avantage géographique au cœur d'un réseau logistique européen compris dans une zone de grande consommation réunissant l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Divers équipements d'économie d'énergie (générateurs à énergie solaire et éolienne, systèmes de circulation hydraulique, etc.) ont été mis en place pour contribuer à la neutralité carbone, et le centre souhaite obtenir à l'avenir la certification BREEAM (BRE Environmental Assessment Method).

Le groupe NX va intensifier ses efforts en faveur de l'industrie vestimentaire, considérée comme une industrie prioritaire dans son plan d'affaires, et continuera à étendre ses fonctions logistiques en Europe pour aider ses clients à développer leurs activités commerciales.

Description du centre

Nom : Genk Logistics Centre, Nippon Express (Belgium) N.V./S.A.

Lieu : Henry Fordlaan 12A, 3600 Genk, Belgique

Zone d'entrepôt : 20 000 m2

Matériel principal : 23 quais pour camions, 6 filmeuses et 38 machines de tri

Début des activités : 25 avril 2022

Description de l'activité : Réception, inspection, tri, mise en palettes, entreposage et expédition

