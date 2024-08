Nippon Express choisi par le gouvernement métropolitain de Tokyo comme agent de fret pour promouvoir les carburants d'aviation durables

- Lutter contre le changement climatique en encourageant les efforts de décarbonisation grâce à l'utilisation de carburants d'aviation durables (SAF)

TOKYO, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co, Ltd. (ci-après "Nippon Express"), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a été sélectionnée le lundi 5 août en tant qu'agent de fret désigné pour le "Projet de promotion de l'utilisation des SAF dans le transport de fret aérien pour la conformité des entreprises aux exigences du champ d'application 3 (*1)" (*2), un projet subventionné par le gouvernement métropolitain de Tokyo.

Le "Projet de promotion de l'utilisation des SAF dans le transport de fret aérien pour la conformité des entreprises aux exigences du champ d'application 3" vise à réduire les émissions de CO2 dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement des entreprises. Les subventions accordées couvrent le surcoût lié à l'utilisation des SAF pour le transport de fret aérien par l'intermédiaire d'agents de fret désignés jusqu'à la fin du mois de mars 2025.

Le groupe NX a fait de l'utilisation accrue des SAF l'une de ses initiatives visant à "développer et renforcer les solutions durables", une question importante pour le groupe, il a par ailleurs proposé à ses clients le "NX-GREEN SAF Program" et a participé à la "SAF Flight Initiative" proposée par ANA. En reconnaissance de ces efforts visant à encourager une utilisation plus large des SAF, Nippon Express a été choisi comme agent de fret désigné pour ce projet.

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le groupe NX a pour objectif de réduire ses émissions internes à l'échelle du groupe (champs d'application 1 et 2) de 50 % par rapport aux niveaux de 2013 d'ici 2030, et a soumis en mai 2023 une lettre d'engagement en vue d'obtenir une certification dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi). L'objectif à long terme est de contribuer à une société neutre en carbone d'ici 2050 (champs d'application 1, 2 et 3). À l'avenir, le groupe continuera à partager ses positions sur la protection de l'environnement avec ses parties prenantes et poursuivra ses efforts sur les questions matérielles afin de réaliser la vision du groupe NX en matière de durable.

(*1) Le Protocole des GES, une norme internationale développée conjointement par l'Institut mondial des ressources naturelles (WRI) et le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD), classe les émissions de CO2 de l'entreprise en trois catégories :

Champ d'application 1 : Émissions directes de CO2 provenant des activités de l'entreprise

Champ d'application 2 : Émissions indirectes de CO2 provenant de l'achat d'électricité, de vapeur, de chaleur et de froid

Champ d'application 3 : Émissions indirectes de CO2 provenant des activités de l'entreprise tout au long de la chaîne de valeur (transport de produits, déplacements des employés, voyages d'affaires, etc.)

(*2) Site web de l'initiative "Cool Net Tokyo" du gouvernement métropolitain de Tokyo : https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/scope3

