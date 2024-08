Nippon Express von der Regierung der Stadt Tokio als Frachtagent zur Förderung von nachhaltigem Flugkraftstoff ausgewählt

- Bekämpfung des Klimawandels durch Förderung von Dekarbonisierungsbemühungen durch die Verwendung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) -

TOKYO, 19. August 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. (nachfolgend „Nippon Express"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. wurde am Montag, den 5. August, als designierter Frachtagent für das „Projekt zur Förderung der SAF-Nutzung im Luftfrachtverkehr zur Erfüllung der Scope 3-Anforderungen (*1)" (*2), ein von der Regierung der Stadt Tokio gefördertes Projekt, ausgewählt.

Das „Projekt zur Förderung der SAF-Nutzung im Luftfrachtverkehr zur Erfüllung der Scope 3-Anforderungen" zielt darauf ab, die CO2-Emissionen in der gesamten Lieferkette von Unternehmen zu reduzieren. Die von ihr gewährten Subventionen decken die zusätzlichen Kosten für die Nutzung von SAF für die Luftfrachtbeförderung durch benannte Frachtagenten bis Ende März 2025.

Die NX-Gruppe hat die Ausweitung des SAF-Einsatzes als eine ihrer Initiativen „zur Entwicklung und Stärkung nachhaltiger Lösungen" positioniert, ein wichtiges Thema für die Gruppe, und sie bietet ihren Kunden das „NX-GREEN SAF-Programm" an und beteiligt sich an der von ANA angebotenen „SAF-Fluginitiative". In Anerkennung dieser Bemühungen zur Förderung einer breiteren Nutzung von SAF wurde Nippon Express als designierter Frachtagent für dieses Projekt ausgewählt.

Im Kampf gegen den Klimawandel hat sich die NX Group zum Ziel gesetzt, die unternehmensinternen Emissionen (Scope 1, 2) bis 2030 gruppenweit um 50 % gegenüber 2013 zu senken, und hat im Mai 2023 eine Verpflichtungserklärung zur Zertifizierung im Rahmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) abgegeben. Das langfristige Ziel ist es, bis 2050 zu einer kohlenstoffneutralen Gesellschaft beizutragen (Scope 1, 2, 3). Auch in Zukunft wird die Gruppe ihre Standpunkte zum Umweltschutz mit ihren Stakeholdern teilen und ihre Bemühungen auf wesentliche Themen konzentrieren, um die Nachhaltigkeitsvision der NX-Gruppe zu erreichen.

(*1) Das GHG-Protokoll, ein internationaler Standard, der gemeinsam vom World Resources Institute (WRI) und dem World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) entwickelt wurde, teilt die CO2-Emissionen des Unternehmens in drei Kategorien ein:

Bereich 1: Direkte CO2-Emissionen aus den Geschäftsaktivitäten des Unternehmens

Bereich 2: Indirekte CO2-Emissionen aus eingekauftem Strom, Dampf, Wärme und Kälte

Bereich 3: Indirekte CO2-Emissionen aus den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens entlang der Wertschöpfungskette (Transport von Produkten, Pendeln von Mitarbeitern, Geschäftsreisen usw.)

