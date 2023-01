Nippon Express (Deutschland) nimmt an BIO-Europe teil und präsentiert sein pharmazeutisches Logistikgeschäft in Deutschland

TOKIO, 6. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Deutschland) GmbH (im Folgenden „NX Deutschland"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal an der BIO-Europe teilgenommen und sein pharmazeutisches Logistikgeschäft in Deutschland vorgestellt.

Die BIO-Europe, eine der größten europäischen Veranstaltungen zur Geschäftsanbahnung im Biotech-Bereich (Arzneimittelforschung, Unterstützung der Arzneimittelforschung, regenerative Medizin usw.), fand drei Tage lang, von Montag, dem 24. Oktober, bis Mittwoch, dem 26. Oktober 2022, in Leipzig, Deutschland, statt. Insgesamt 2.505 Unternehmen aus 66 Ländern und Regionen nahmen an der Veranstaltung teil und führten persönlich und online mehr als 25.000 Geschäftsgespräche.

Auf der Veranstaltung präsentierte NX Deutschland sein Pharmalogistikgeschäft in Deutschland für Auftragsforschungsinstitute (CROs) und Auftragshersteller (CMOs), während der Beratungsstand der Nippon Express Group die pharmazeutischen Lieferketten, die GDP-zertifizierten Standorte und die Transport- und Lagerungsdienstleistungen der Gruppe vorstellte, die hohe Qualitätskontrollstandards in verschiedenen Temperaturbereichen erfüllen und auf die Vertriebsprozesse zugeschnitten sind. Auf dem Stand waren auch wiederverwendbare passive (nicht strombetriebene) und umweltfreundliche temperaturgesteuerte Behälter ausgestellt.

Die Nippon Express Group wird ihre pharmazeutischen Logistikdienstleistungen in Europa weiter ausbauen und ihre globalen Bemühungen vor allem in der pharmazeutischen Industrie verstärken, die im Geschäftsplan der Gruppe als die vorrangige Branche eingestuft ist.

