Nippon Express (Deutschland) und Nippon Express (Middle East) nehmen an der „Arab Health 2024" in Dubai teil

TOKIO, 11. März 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Deutschland) GmbH (nachfolgend „NX Deutschland") und Nippon Express (Middle East) L.L.C. (nachfolgend „NX Middle East"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., nahmen an der viertägigen Gesundheitsmesse „Arab Health 2024" teil, die von Montag, 29. Januar, bis Donnerstag, 1. Februar, in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) stattfand. (Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH).

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202403047471-O1-3JAllHYj

Messestand: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202403047471/_prw_PI2fl_W39pwsxa.png

NX-Vertreter am Stand: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202403047471/_prw_PI3fl_MhT5v18F.png

Die Arab Health 2024 ist eine der weltweit größten internationalen Fachmessen für das Gesundheitswesen. Unter dem diesjährigen Motto „Connecting Minds, Transforming Healthcare" versammelten sich Fachleute aus den Bereichen medizinische Geräte, Rehabilitationsprodukte, IT-Systeme und verschiedenen anderen Bereichen des Gesundheitswesens aus der ganzen Welt, um an der Messe teilzunehmen.

NX Deutschland konnte auf dem Gemeinschaftsstand mit Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH ausstellen, da das Unternehmen im Dezember 2022 ein Vertriebsbüro in Dresden eröffnet hat. Die Stadt ist nicht nur als wichtiges Zentrum der Halbleiterindustrie bekannt, sondern auch für die Medizin-/Gesundheitsbranche. Gemeinsam mit Mitgliedern von Nippon Express Europe GmbH und NX Middle East nutzten die Vertreter des Unternehmens diese wertvolle Gelegenheit, um aktiv neue Ideen und Geschäftslösungen mit ihren weltweiten Kunden zu diskutieren.

Die NX Group wird auch in Zukunft die Anforderungen der Kunden erfüllen und ihre Geschäftsexpansion mit ihrem globalen Netzwerk und ihrer geballten Expertise in fortschrittlicher Logistik vorantreiben.

Seit ihrer Gründung in Japan im Jahr 1937 hat sich die NX Group kontinuierlich weiterentwickelt und Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften durch den Transport von Waren miteinander verbunden. Als globales Logistikunternehmen erbringt es hochwertige Logistikdienstleistungen in 50 Ländern/Regionen* und nutzt dafür Flugzeuge, Schiffe, Eisenbahnen und Lastwagen sowie Lagereinrichtungen und IT-Systeme.

* Stand: 31. Dezember 2023

