Nippon Express (Allemagne) et Nippon Express (Moyen-Orient) participent à « Arab Health 2024 » à Dubaï

TOKYO, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Allemagne) GmbH (ci-après « NX Germany ») et Nippon Express (Moyen-Orient) L.L.C. (ci-après « NX Middle East ») une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a participé au salon de la santé « Arab Health 2024 » de quatre jours qui s'est tenu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du lundi 29 janvier au jeudi 1er février, exposant à un stand commun aux côtés de Saxony Trade & Invest Corp. (Wirtschaftsforderung Sachsen GmbH).

Arab Health 2024 est l'un des plus grands salons internationaux de la santé. Conformément au thème de cette année « Connecter les esprits, transformer les soins de santé », les spécialistes en équipements/dispositifs médicaux, produits de rééducation, systèmes informatiques et divers autres domaines liés à la santé se sont réunis dans le monde entier pour y participer.

NX Germany a pu exposer sur le stand commun avec Saxony Trade & Invest grâce à l'ouverture d'un bureau de vente à Dresde, en Allemagne, en décembre 2022. La ville est connue non seulement pour être un carrefour important de l'industrie des semi-conducteurs, mais aussi pour le secteur médical et des soins de santé. Avec les membres de Nippon Express Europe GmbH et de NX Middle East, les représentants de la société ont profité de cette occasion précieuse pour discuter activement de nouvelles idées et solutions commerciales avec leurs clients mondiaux.

Le groupe NX continuera à relever les défis de ses clients et à soutenir leur expansion commerciale grâce à son réseau mondial et à son expertise accumulée en matière de logistique avancée.

Depuis sa création au Japon en 1937, le groupe NX s'est développé aux côtés de la société en reliant les personnes, les entreprises et les communautés par le biais du transport de marchandises. En tant que société logistique mondiale, elle fournit des services logistiques de haute qualité dans 50 pays/régions* en utilisant des avions, des navires, des chemins de fer et des camions ainsi que des installations d'entreposage et des systèmes informatiques.

*Au 31 décembre 2023

