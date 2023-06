Nippon Express Europe et Lufthansa Cargo concluent un accord sur le carburant durable d'aviation

TOKYO et FRANCFORT, Allemagne, 30 juin 2023 /PRNewswire/ -- La société Nippon Express Europe GmbH (ci-après dénommée « NX Europe »), appartenant au groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC, et Lufthansa Cargo AG (ci-après « Lufthansa Cargo ») ont contractuellement convenu le 20 juin 2023 de préconiser l'utilisation du carburant durable d'aviation (CDA) lors du transport par fret aérien. Ce carburant d'aviation respectueux de l'environnement permettra au groupe Nippon Express de réduire ses émissions d'environ 3 150 tonnes en l'espace d'un an. En outre, l'accord conclu avec Lufthansa Cargo prévoit la participation à des projets de protection du climat de haut vol et certifiés pour les émissions dites « du puits à la roue », qui résultent de la production et de la fourniture de CDA.

Logo du groupe Nippon Express :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202306216489/_prw_PI1fl_9bd06Oph.jpg

Logo de Lufthansa Cargo :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202306216489/_prw_PI2fl_38S8riio.png

Image :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202306216489/_prw_PI3fl_87J574WD.png

Le groupe Nippon Express s'est fixé pour objectif de réduire de 50 % ses émissions SCOPE 1 et 2 d'ici 2030 par rapport à 2013, en réponse au changement climatique, et de contribuer à la création d'une société neutre en carbone d'ici 2050. Nippon Express Co., Ltd. vise à réduire ses émissions de 350 000 tonnes d'ici 2023, ce qui équivaut à une réduction de 30 % par rapport aux niveaux de 2013. En mai 2023, NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. a soumis une lettre d'engagement pour être certifiée en tant que société Science Based Targets (SBT), et l'ensemble du groupe travaille conjointement pour parvenir à une société neutre en carbone d'ici 2050.

« Nous entretenons depuis longtemps une relation de confiance avec NX Europe en tant que partenaire mondial. Nous apprécions de travailler aux côtés de NX Europe pour atteindre des objectifs de développement durable qui sont importants pour nos deux sociétés. Chaque acteur du secteur de la logistique devrait suivre ce modèle. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous parviendrons à rendre notre activité plus respectueuse de l'environnement, et ce, tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Plus le carburant durable d'aviation est utilisé dans le transport de marchandises par fret aérien, plus nous avons de chances de réussir à nous éloigner des combustibles fossiles et à rendre l'ensemble du secteur du fret aérien plus durable », souligne Ashwin Bhat, PDG de Lufthansa Cargo.

« Le groupe Nippon Express est soucieux de l'impact sur l'environnement engendré par la demande croissante de fret aérien. Nous sommes pleinement conscients de cette réalité et nous devons agir rapidement pour ralentir le réchauffement climatique. Cet accord en faveur de l'utilisation du CDA représente un pas en avant vers un avenir plus vert. Avec Lufthansa Cargo à nos côtés, nous sommes honorés de nous engager dans ce voyage pour atteindre nos objectifs en matière de développement durable et respecter notre engagement permanent à lutter contre le changement climatique », affirme Shinichi Kakiyama, directeur général de NX Europe.

À propos de Lufthansa Cargo AG

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202306216489-O1-c7LnKTv7.pdf

Site Web de Lufthansa Cargo AG : https://www.lufthansa-cargo.com/

À propos du groupe Nippon Express

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202306216489-O2-97Lp4sYz.pdf

Site Web de Nippon Express : https://www.nipponexpress.com/

Compte LinkedIn officiel du groupe Nippon Express :

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.