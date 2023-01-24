NIPPON EXPRESS HOLDINGS и Silk Way West Airlines Азербайджана подписали Меморандум
Jan 24, 2023, 01:12 ET
NIPPON EXPRESS HOLDINGS и Азербайджанская авиакомпания Silk Way West Airlines подписали Меморандум о грузовых авиаперевозках
ТОКИО, 24 января 2023 г. /PRNewswire/ -- В пятницу 23 декабря 2022 г. компанияNIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. подписала Меморандум с грузовой авиакомпанией из Азербайджана Silk Way West Airlines, с целью дальнейшего развития сотрудничества в сфере воздушных грузоперевозок.
Логотип Silk Way West Airlines:
https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202301051836/_prw_PI1fl_7NO72Gym.jpg
Логотип NIPPON EXPRESS HOLDINGS:
https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202301051836/_prw_PI2fl_K6j34XF8.jpg
Компания Silk Way West Airlines, основанная в 2012 в Баку (Азербайджан), быстро расширяет свою сеть до аэропорта Нарита и других крупных аэропортов Азии, а также Европы и США.
Компания Nippon Express Group позиционирует экспедирование в качестве одного из своих основных направлений деятельности в рамках «Бизнес-плана Nippon Express Group 2023: динамичный рост» и активно реализует инициативы в соответствии со своими стратегиями роста в сфере авиаперевозок.
В этот важный год, ознаменованный 30-ой годовщиной установления дипломатических отношений между Японией и Азербайджанской Республикой, компания Nippon Express Group заключила настоящий меморандум с Silk Way West Airlines, с целью предоставления решений, оптимизирующих сложные изменения логистических цепочек своих клиентов, а также содействия дальнейшему углублению обмена и развития экономической деятельности между двумя странами, при этом реализуя долгосрочную концепцию Nippon Express Group стать логистической компанией с сильным присутствием на мировом рынке.
Nippon Express Group продолжит расширять свою деятельность по авиаэкспедированию, предлагая доступ к глобальной сети и высококачественные международные авиатранспортные услуги.
Вебсайт Nippon Express: https://www.nipponexpress.com/
Официальная учетная запись Nippon Express Group LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/
SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.
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