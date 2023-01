NIPPON EXPRESS HOLDINGS a azerbajdžanská Silk Way West Airlines podpisujú Memorandum o leteckej nákladnej doprave

TOKIO, 24. januára 2023 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. podpísala v piatok 23. decembra 2022 so Silk Way West Airlines, nákladnou leteckou spoločnosťou v Azerbajdžane, memorandum s cieľom ďalej rozvíjať a podporovať spoluprácu v leteckej nákladnej doprave.

Spoločnosť Silk Way West Airlines, založená v roku 2012 so sídlom v Baku v Azerbajdžane, rýchlo rozširuje svoju sieť na letisko Narita a ďalšie veľké letiská v Ázii, ako aj do Európy a USA.

Skupina Nippon Express Group zaradila špedíciu, ako jednu zo svojich hlavných činností podnikania, do „Obchodného plánu Nippon Express Group pre rok 2023: Dynamický rast" a intenzívne presadzuje iniciatívy v súlade so svojimi stratégiami rastu pre divíziu leteckej prepravy.

V tomto dôležitom roku pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Japonskom a Azerbajdžanskou republikou uzavrela skupina Nippon Express Group toto memorandum so spoločnosťou Silk Way West Airlines s cieľom poskytovať riešenia, ktoré optimalizujú komplexne sa meniace dodávateľské reťazce jej zákazníkov, pomôcť ďalej prehlbovať výmeny a rozvíjať ekonomické aktivity medzi týmito dvoma krajinami počas realizácie dlhodobej vízie skupiny Nippon Express Group stať sa logistickou spoločnosťou so silným pôsobením na globálnom trhu.

Skupina Nippon Express Group sa bude naďalej snažiť rozširovať svoje podnikanie v oblasti leteckej prepravy tým, že ponúkne prístup ku globálnej sieti a vysokokvalitným službám medzinárodnej leteckej dopravy.

