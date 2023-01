NIPPON EXPRESS HOLDINGS i azerbejdżańskie linie lotnicze Silk Way West Airlines podpisują memorandum w sprawie lotniczego przewozu towarów

TOKIO, 23 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- W piątek 23 grudnia 2022 r. NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. i azerbejdżańskie linie lotnicze Silk Way West Airlines oferujące przewóz towarów, podpisały memorandum służące rozwinięciu i promowaniu współpracy w dziedzinie lotniczego przewozu towarów.

Logo linii lotniczych Silk Way West Airlines:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202301051836/_prw_PI1fl_7NO72Gym.jpg

Logo NIPPON EXPRESS HOLDINGS:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202301051836/_prw_PI2fl_K6j34XF8.jpg

Silk Way West Airlines, linie lotnicze założone w 2012 r. z siedzibą w Baku w Azerbejdżanie, szybko rozszerzyły obsługiwaną sieć połączeń o Port Lotniczy Narita oraz inne, główne porty lotnicze w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z „Planem biznesowym Grupy Nippon Express na 2023 r.: dynamiczny wzrost" spedycja jest jednym z najważniejszych obszarów działalności grupy, która prężnie realizuje inicjatywy zgodne ze strategiami rozwoju branży spedycji lotniczej.

W tym ważnym roku, w którym przypada 30. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Japonią i Republiką Azerbejdżanu, grupa Nippon Express podpisała z liniami lotniczymi Silk Way West Airlines memorandum, które ma być podstawą dla wprowadzenia rozwiązań optymalizujących obsługę złożonych i przechodzących transformację łańcuchów dostaw do klientów oraz wspomóc pogłębienie wymiany i rozwój współpracy gospodarczej między oboma krajami zgodnie z długoterminową wizją grupy Nippon Express dążącej do stania się spółką logistyczną liczącą się na rynku światowym.

Grupa Nippon Express będzie kontynuowała działania na rzecz rozszerzenia działalności w zakresie lotniczego przewozu towarów, oferując dostęp do globalnej sieci i wysokiej jakości usług międzynarodowych przewozów lotniczych.

Strona internetowa Nippon Express:

https://www.nipponexpress.com/

Oficjalne konto grupy Nippon Express w serwisie LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.