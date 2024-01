NIPPON EXPRESS HOLDINGS finalise l'acquisition des actions de cargo-partner en Allemagne, ce qui en fait une filiale à part entière

TOKYO, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. a le plaisir d'annoncer que, conformément à l'accord de transfert d'actions conclu le 12 mai 2023 avec cargo-partner Group Holding AG et ses filiales Multi Transport und Logistik Holding AG, Safer Overseas Transport Holding GmbH, cargo-partner GND GmbH et CARGO-PARTNER US HOLDINGS INC. (ci-après dénommées collectivement « cargo-partner »), elle a acquis le 4 janvier 2024 (heure d'Autriche) toutes les actions de ces filiales de cargo-partner basées principalement en Europe centrale et orientale et qui fournissent des services logistiques dans le monde entier. NIPPON EXPRESS HOLDINGS a conclu cette opération par l'intermédiaire d'une société ad hoc, filiale en propriété exclusive de Nippon Express Europe GmbH, elle-même filiale européenne de NIPPON EXPRESS HOLDINGS, et a mené à bien toutes les procédures nécessaires pour faire de ces sociétés nouvellement acquises des filiales de NIPPON EXPRESS HOLDINGS.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202401105102-O3-88i1W129

Image : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202401105102/_prw_PI2fl_y9r1FP9f.jpg

Basée en Autriche, cargo-partner dispose d'une solide base d'activités logistiques en Europe centrale et orientale, une région qui attire de plus en plus l'attention en tant que pôle industriel en Europe. Il s'agit d'un groupe d'entreprises de grande réputation qui se concentre principalement sur l'expédition de fret aérien et maritime en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, et qui propose également des services de transport ferroviaire et routier, ainsi que des services de logistique contractuelle.

L'acquisition de cargo-partner viendra compléter l'infrastructure logistique du groupe Nippon Express (ci-après « NX ») en Europe centrale et orientale, qui devrait connaître une croissance importante à l'avenir en tant que base de production dans la région européenne, et permettra au groupe NX d'étendre encore son réseau mondial et d'améliorer les services qu'il fournit dans la région européenne.

L'augmentation du volume de fret aérien et maritime qui en résultera renforcera également la compétitivité du groupe sur le marché mondial, lui permettra de répondre aux divers besoins de ses clients internationaux, améliorera sa capacité à répondre à la demande logistique entre l'Asie et l'Europe et ailleurs, et renforcera la structure de ses comptes mondiaux.

Étant donné que le groupe NX et cargo-partner ont des bases de clientèle différentes et des atouts différents dans des pays et régions spécifiques, ils chercheront à créer des synergies dans leurs opérations logistiques par le biais d'une complémentarité mutuelle, accélérant ainsi l'expansion et le développement de leurs activités mondiales.

À l'avenir, le groupe NX et cargo-partner maximiseront les synergies qu'ils génèrent en tant qu'entité unifiée pour aider à créer de la valeur pour les clients et les parties prenantes du groupe NX.

