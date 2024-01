NIPPON EXPRESS HOLDINGS schließt den Erwerb von Anteilen an cargo-partner in Deutschland ab und wird damit zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft

TOKIO, 23. Januar 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC, freut sich, bekannt zu geben, dass sie gemäß dem am 12. Mai 2023 mit der cargo-partner Group Holding AG und ihren Tochtergesellschaften Multi Transport und Logistik Holding AG, Safer Overseas Transport Holding GmbH, cargo-partner GND GmbH und CARGO-PARTNER US HOLDINGS INC. (im Folgenden gemeinsam als "cargo-partner" bezeichnet) geschlossenen Aktienübertragungsvertrag am 4. Januar 2024 (österreichische Zeit) alle Anteile an diesen hauptsächlich in Mittel- und Osteuropa ansässigen cargo-partner-Tochtergesellschaften, die weltweit Logistikdienstleistungen anbieten, erworben hat. NIPPON EXPRESS HOLDINGS schloss das Geschäft über eine Zweckgesellschaft ab, die eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Nippon Express Europe GmbH ist, die ihrerseits eine europäische Holding-Tochtergesellschaft von NIPPON EXPRESS HOLDINGS ist, und schloss alle Verfahren ab, die erforderlich sind, um diese neu erworbenen Unternehmen zu Tochtergesellschaften von NIPPON EXPRESS HOLDINGS zu machen.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202401105102-O3-88i1W129

Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202401105102/_prw_PI2fl_y9r1FP9f.jpg

cargo-partner hat seinen Hauptsitz in Österreich und verfügt über eine solide Logistikbasis in Mittel- und Osteuropa, einer Region, die zunehmend als Industriecluster in Europa an Bedeutung gewinnt. Es handelt sich um eine renommierte Unternehmensgruppe, die sich hauptsächlich auf Luft- und Seefrachttransporte in Europa, Asien und Nordamerika konzentriert und auch Bahn- und LKW-Transporte sowie Vertragslogistikdienstleistungen anbietet.

Die Übernahme von cargo-partner wird die Logistikinfrastruktur der Nippon Express (nachstehend "NX") Gruppe in Mittel- und Osteuropa ergänzen, die als Produktionsstandort in der europäischen Region in Zukunft ein erhebliches Wachstum erfahren dürfte. Sie wird es der NX-Gruppe ermöglichen, ihr globales Netzwerk weiter auszubauen und die von ihr in der europäischen Region angebotenen Dienstleistungen zu verbessern.

Die sich daraus ergebende Ausweitung des Luft- und Seefrachtvolumens wird auch die Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe auf dem Weltmarkt stärken, sie in die Lage versetzen, auf die vielfältigen Bedürfnisse ihrer weltweiten Kunden einzugehen, ihre Fähigkeit zur Deckung der Logistiknachfrage zwischen Asien und Europa und anderswo zu verbessern und ihre globale Kundenstruktur zu stärken.

Da die NX-Gruppe und cargo-partner über einen unterschiedlichen Kundenstamm und unterschiedliche Stärken in bestimmten Ländern und Regionen verfügen, werden sie versuchen, durch gegenseitige Ergänzung Synergien in ihren Logistikaktivitäten zu schaffen und so die Expansion und Entwicklung ihrer globalen Geschäfte zu beschleunigen.

In Zukunft werden die NX Group und cargo-partner die Synergien maximieren, die sie als einheitliche Einheit generieren, um für die Kunden und Stakeholder der NX Group Mehrwert zu schaffen.

Profil der cargo-partner Group: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202401105102-O1-lsb3Krgt.pdf

Nippon Express Website: https://www.nipponexpress.com/

Offizielles LinkedIn-Account der Nippon Express Group:

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/