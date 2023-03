NIPPON EXPRESS HOLDINGS stärkt das Qualitätssystem in der Pharmalogistik weltweit

– Stellt das „NX-Pharma Global Quality Manual" zusammen und ernennt Leiter von NX-Pharma Global Quality –

TOKIO, 10. März 2023 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., mit Sitz in Tokio, hat das NX-Pharma Global Quality Manual zusammengestellt, das ab Sonntag, 1. Januar 2023 gültig ist, um die Qualitätsstandards in der Pharmalogistik auf globaler Ebene zu vereinheitlichen und zu standardisieren.

Die Nippon Express Group hat die Pharmaindustrie in ihrem „Nippon Express Group Businessplan 2023 -- Dynamic Growth" als eine Schlüsselbranche positioniert und hat das Qualitätssystem „Good Distribution Practice (GDP)", CEIV Pharma und andere Zertifizierungen für die Pharmalogistik an 34 Standorten in 24 Ländern/Regionen erworben, um den immer strengeren und vielfältigeren Anforderungen an die Pharmalogistik gerecht zu werden, während die Gruppe ein sicheres, sicheres weltweites Pharmalogistiknetzwerk entwickelt, das sich auf diese Zertifizierungen konzentriert.

Um Kunden in der Pharmaindustrie qualitativ hochwertige Pharmalogistikdienstleistungen anzubieten, hat die Nippon Express Group an der Einführung eines weltweit einheitlichen und standardisierten Qualitätsmanagementsystems gearbeitet und kürzlich das „NX-Pharma Global Quality Manual" zusammengestellt. Zusätzlich zur weiteren Verbesserung der Qualität ihrer bestehenden Transport-, Lager- und sonstigen Dienstleistungen ist die Gruppe bestrebt, eine Plattform für die Pharmalogistik zu entwickeln, die einen neuen Mehrwert schafft.

Darüber hinaus hat die Gruppe eine Abteilung für globale Qualitätssicherung in der Pharmalogistik in ihrer globalen Unternehmenszentrale neu etabliert und einen Leiter für den Bereich NX-Pharma Global Quality ernannt, um das Qualitätsmanagementsystem auf globaler Ebene zu stärken.

Die Nippon Express Group wird sich weiterhin dafür einsetzen, Kunden in der globalen Pharmaindustrie logistische Unterstützung zu bieten, indem es eine zuverlässige und sichere globale Pharmalogistikplattform aufbaut und damit zur Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt beiträgt.

