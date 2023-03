NIPPON EXPRESS HOLDINGS renforce le système de qualité de la logistique pharmaceutique à l'échelle mondiale

- Compilation du « NX-Pharma Global Quality Manual » et nomination du Head de la qualité mondiale de NX-Pharma -

TOKYO, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., basée à Tokyo, a compilé le « NX-Pharma Global Quality Manual » (« Manuel de qualité à l'échelle mondiale de NX-Pharma »), applicable à compter du dimanche 1er janvier 2023, afin d'unifier et de normaliser les normes de qualité de la logistique pharmaceutique à l'échelle mondiale.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202303013462-O1-7reh962D

Image : NX-Pharma Global Quality Manual

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202303013462/_prw_PI2fl_yksd5VnD.jpg

Le groupe Nippon Express a positionné l'industrie pharmaceutique comme une industrie clé dans son « Nippon Express Group Business Plan 2023 -- Dynamic Growth » et a acquis les certifications « Good Distribution Practice (GDP) », « CEIV Pharma » et d'autres certifications pour la logistique pharmaceutique sur 34 sites dans 24 pays/régions afin de répondre aux besoins logistiques pharmaceutiques de plus en plus exigeants et diversifiés à mesure que le groupe développe un réseau logistique pharmaceutique mondial sûr et sécurisé centré sur ces certifications.

Afin de fournir des services de logistique pharmaceutique de haute qualité aux clients de l'industrie pharmaceutique, le groupe Nippon Express a travaillé à la mise en place d'un système de gestion de la qualité unifié et standardisé à l'échelle mondiale et a récemment compilé le « Manuel de qualité à l'échelle mondiale NX-Pharma ». En plus d'améliorer la qualité de ses services de transport, de stockage et autres, le groupe s'efforce de construire une plateforme logistique pharmaceutique qui crée une nouvelle valeur.

De plus, le groupe a récemment créé la « Division d'assurance qualité mondiale de la logistique pharmaceutique » au sein du siège mondial de la société et nommé un responsable de la qualité mondiale de NX-Pharma afin de renforcer le système de gestion de la qualité à l'échelle mondiale.

NX-Pharma Global Quality Manual

https://www.nipponexpress.com/industries/pharma/quality.html

Le groupe Nippon Express reste déterminé à fournir un soutien logistique aux clients de l'industrie pharmaceutique mondiale en construisant une plateforme logistique pharmaceutique mondiale fiable et sécurisée et en contribuant ainsi à la santé des populations du monde entier.

Site Internet de Nippon Express : https://www.nipponexpress.com/

Compte LinkedIn officiel du groupe Nippon Express :

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.