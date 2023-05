Nippon Express Italia erhält IATA-CEIV-Pharma-Zertifizierung für seine Anlage in der Nähe des Flughafens Mailand-Malpensa

TOKIO, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express Italia S.p.A. (im Folgenden „NX Italia"), ein Konzernunternehmen der Nippon Express Holdings, Inc., hat die IATA-CEIV-Pharma-Zertifizierung* erhalten, ein Qualitätszertifikat für pharmazeutische Transporte, das von der International Air Transport Association (IATA) eingerichtet wurde, für seine Lageranlage in Lainate, nahe des Flughafens Mailand-Malpensa, mit Wirkung vom 3. April dieses Jahres.

Als eines der führenden Zentren der Pharmaindustrie in Europa ist Italien die Heimat vieler großer Pharma- und Biotechnologieunternehmen. Mailand verfügt über den Milano Innovation District (MIND), einen Wissenschafts- und Technologiepark, der sich der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung sowie Herstellung widmet, und die Regierung von Italian hat den Distrikt in den Mittelpunkt ihrer Wachstumsstrategie für die pharmazeutische Industrie gestellt. Mailand ist auch ein wichtiges Drehkreuz für den Vertrieb von Pharmazeutika in die anderen Länder Europas, und die Nachfrage nach hochwertigen pharmazeutischen Logistikdienstleistungen steigt.

Die Nippon Express Group hat die pharmazeutische Industrie in ihrem „Nippon Express Group Business Plan 2023 -- Dynamic Growth" als eine Schlüsselbranche positioniert und verfolgt die globale Entwicklung einer sicheren pharmazeutischen Logistikplattform, um den immer anspruchsvolleren und vielfältigeren Anforderungen der pharmazeutischen Logistik gerecht zu werden.

NX Italia hat im Mai 2021 die Zertifizierung „Good Distribution Practice" (GDP) erhalten, die die Einhaltung international anerkannter Standards für die ordnungsgemäße Verteilung von Arzneimitteln belegt. Mit dem Erhalt der CEIV-Pharma-Zertifizierung ist NX Italia nun in der Lage, sicherere und qualitativ hochwertigere pharmazeutische Transportdienstleistungen mit dem Flughafen Mailand-Malpensa als Drehscheibe anzubieten und gleichzeitig das Vertrauen der Kunden zu stärken, da der Import und Export von Arzneimitteln zunimmt.

Die Nippon Express Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Beitrag zur Gesundheit der Menschen auf der ganzen Welt zu leisten, indem sie ihre Kunden in der globalen Pharmaindustrie aus logistischer Sicht durch den Aufbau einer zuverlässigen und sicheren globalen Pharma-Logistikplattform unterstützt.

