Nippon Express Italia obtient la certification IATA CEIV Pharma pour ses installations près de l'aéroport de Milan Malpensa

TOKYO, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express Italia S.p.A. (ci-après « NX Italia »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC, a obtenu la certification IATA CEIV Pharma*, un certificat de qualité pour le transport pharmaceutique établi par l'Association du transport aérien international (IATA), pour son entrepôt de Lainate, près de l'aéroport de Milan Malpensa, à compter du 3 avril de cette année.

L'Italie, l'un des principaux centres de l'industrie pharmaceutique en Europe, accueille de nombreuses grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Milan s'enorgueillit du Milano Innovation District (MIND), un parc scientifique et technologique dédié à la R&D et à la fabrication de produits pharmaceutiques, et le gouvernement italien a placé le district au cœur de sa stratégie de croissance pour l'industrie pharmaceutique. Milan est également une plaque tournante importante pour la distribution de produits pharmaceutiques vers le reste de l'Europe, et la demande de services logistiques pharmaceutiques de haute qualité est en hausse.

Le groupe Nippon Express a positionné l'industrie pharmaceutique au rang des secteurs clés dans son « Nippon Express Group Business Plan 2023 -- Dynamic Growth » (plan d'affaire 2023 du groupe Nippon Express : Croissance dynamique), et mis en place une plateforme de logistique pharmaceutique sûre et sécurisée pour répondre aux besoins logistiques pharmaceutiques sophistiqués et diversifiés à l'échelle mondiale.

NX Italia a obtenu la certification « Good Distribution Practice » (GDP) en mai 2021, attestant de sa conformité aux normes internationalement reconnues pour la distribution appropriée des produits pharmaceutiques. Avec l'obtention de la certification CEIV Pharma, NX Italia sera désormais en mesure de fournir des services de transport pharmaceutique plus sûrs et de meilleure qualité en utilisant l'aéroport de Milan Malpensa comme plaque tournante, tout en s'efforçant d'accroître la confiance des clients à mesure que les importations et les exportations de produits pharmaceutiques augmentent.

Le groupe Nippon Express s'engage à contribuer à la santé des populations du monde entier en soutenant ses clients de l'industrie pharmaceutique mondiale d'un point de vue logistique par la mise en place d'une plateforme logistique pharmaceutique internationale fiable et sûre.

*À propos de CEIV Pharma :

