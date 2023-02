Nippon Express obtiene el certificado GDP de cumplimiento de las normas de la OMS en 2 ubicaciones nacionales

- Nippon Express obtiene la certificación GDP de cumplimiento de las normas de la OMS en 2 ubicaciones nacionales: el Centro Farmacéutico de Japón Occidental y el Centro Farmacéutico de Kyushu

- Almacenamiento y transporte ofrecidos en dos rangos de temperatura, siguiendo el Centro Farmacéutico del Este de Japón -

TOKIO, 13 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. (en adelante, "Nippon Express"), una empresa del Grupo NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., ha adquirido la certificación de Buenas Prácticas de Distribución (GDP) para su Centro Farmacéutico de Japón Occidental (Ciudad de Neyagawa, Prefectura de Osaka) y Kyushu Centro Farmacéutico (Ciudad de Kitakyushu, Prefectura de Fukuoka), demostrando su cumplimiento con los estándares de la OMS para la distribución adecuada de productos farmacéuticos. La certificación anterior es efectiva el 20 de noviembre de 2022 y la última el 21 de diciembre de 2022.

El Grupo Nippon Express ha posicionado a la industria farmacéutica como una industria clave en su "Plan de Negocios del Grupo Nippon Express 2023 -- Crecimiento Dinámico", y ha estado desarrollando una plataforma de logística farmacéutica segura para satisfacer las necesidades logísticas farmacéuticas sofisticadas y diversas a nivel mundial.

El Centro Farmacéutico de Japón Occidental y el Centro Farmacéutico de Kyushu, ambos bases logísticas dedicadas a productos farmacéuticos, obtuvieron recientemente la certificación GDP de su conformidad con las normas de la OMS para el almacenamiento y transporte de productos farmacéuticos en dos rangos de temperatura (temperatura ambiente "15 ºC - 25 ºC" y refrigerado "2 ºC - 8 ºC"), la misma certificación que el Centro Farmacéutico del Este de Japón (Ciudad de Kuki, Prefectura de Saitama) adquirió en julio de 2022. Nippon Express Group ahora tiene 34 ubicaciones comerciales en 24 países/regiones alrededor el mundo con GDP, CEIV Pharma u otras certificaciones para logística farmacéutica, lo que ayuda al grupo a ofrecer mejores servicios de logística farmacéutica seguros y de alta calidad de principio a fin a nivel mundial con estas certificaciones en el centro de sus servicios.

En el futuro, Nippon Express Group continuará ofreciendo soluciones a los desafíos que enfrenta la industria farmacéutica, mejorando así el valor de los productos farmacéuticos a través de la logística y contribuyendo a la salud de quienes los necesitan.

