Nippon Express (UK) reçoit la certification IATA CEIV Pharma pour ses installations dans la banlieue de l'aéroport d'Heathrow

TOKYO, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express (UK) Ltd. (ci-après « NXUK »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC, a obtenu la certification IATA CEIV Pharma*, un certificat de qualité pour le transport pharmaceutique établi par l'Association internationale du transport aérien (IATA), pour ses installations situées dans la banlieue de l'aéroport d'Heathrow, à compter du 28 février de cette année.

Photo : Intérieur d'une installation ayant obtenu la certification CEIV Pharma

Outre les grandes entreprises pharmaceutiques mondiales, le Royaume-Uni abrite de nombreuses petites et moyennes entreprises biopharmaceutiques ainsi que des universités et des instituts de recherche de renommée mondiale, ce qui en fait une plaque tournante pour le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques. La demande de vaccins et de produits thérapeutiques a augmenté ces dernières années avec la pandémie de COVID-19, et les importations et exportations de produits pharmaceutiques via l'aéroport d'Heathrow devraient continuer à augmenter à l'avenir.

Le groupe Nippon Express a positionné l'industrie pharmaceutique au rang des secteurs clés dans son « Nippon Express Group Business Plan 2023 -- Dynamic Growth » (plan d'affaire 2023 du groupe Nippon Express : Croissance dynamique), et mis en place une plateforme de logistique pharmaceutique sûre et sécurisée pour répondre aux besoins logistiques pharmaceutiques sophistiqués et diversifiés à l'échelle mondiale.

NXUK a été récompensé par la certification « Good Distribution Practice » (GDP) et la « Wholesale Distribution Authorisation » (WDA) de la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency du Royaume-Uni en avril 2020, attestant de sa conformité aux normes internationalement reconnues pour la distribution appropriée des produits pharmaceutiques. Avec l'obtention de la certification CEIV Pharma, NXUK sera désormais en mesure de fournir des services de transport plus sûrs et de meilleure qualité en utilisant le Royaume-Uni, un centre important pour l'industrie pharmaceutique, comme point nodal.

Le groupe Nippon Express s'engage à contribuer à la santé des populations du monde entier en soutenant ses clients de l'industrie pharmaceutique mondiale d'un point de vue logistique par la mise en place d'une plateforme logistique pharmaceutique internationale fiable et sûre.

