Nippon Express U.S.A. ouvre le Mesa Logistics Center, un entrepôt dédié aux semiconducteurs à Mesa, en Arizona

TOKYO, 10 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express U.S.A., Inc. (ci-après « NX USA »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. (ci-après « NXHD ») , a ouvert un entrepôt dédié aux semiconducteurs à Mesa, en Arizona, connu sous le nom de Mesa Logistics Center. Une cérémonie d'ouverture pour marquer l'événement, qui a eu lieu le 24 avril 2023, a réuni environ 45 invités, dont des membres du conseil municipal de Mesa et d'autres représentants du gouvernement, ainsi que le président de NXHD, Mitsuru Saito, et le directeur général principal, Atsushi Nagashima.

Photo 1: Quelques participants à la cérémonie d'ouverture

Photo 2 : Vue extérieure

L'Arizona abrite une concentration d'entreprises de technologie de pointe de diverses industries, et de nombreuses entreprises liées aux semiconducteurs ont des sites de production dans l'État. Le Mesa Logistics Center récemment ouvert par NX USA est un entrepôt spécialement conçu pour servir les clients de l'industrie des semiconducteurs. Idéalement situé à environ 15 minutes de l'aéroport international Sky Harbor de Phoenix, le Mesa Logistics Center dispose d'un accès facilité aux usines de semiconducteurs des environs, situées à moins d'une heure.

L'entrepôt est conforme aux exigences de la Transportation Security Administration (TSA) et offre les conditions environnementales (température et taux d'humidité, poussière et contrôle statique) nécessaires à la manipulation des semiconducteurs et des composants électroniques. Il permet aux clients de l'industrie des semiconducteurs de mener des opérations efficaces et de haute qualité, et de traiter rapidement les expéditions entrantes et sortantes urgentes 24 heures sur 24, toute l'année.

Le groupe Nippon Express continuera d'étendre ses services pour répondre aux besoins logistiques de plus en plus sophistiqués et diversifiés des clients en tirant parti des réseaux et des fonctions du groupe.

Profil du nouvel entrepôt

- Nom : Mesa Logistics Center, Nippon Express U.S.A., Inc.

- Adresse : 555 E Auto Center Dr., Mesa, AZ 85204, U.S.A.

Surface au sol totale : 5 421 m2 (58 354 pi2)

- Principales caractéristiques : Climatisation complète, caméras de surveillance, contrôle d'accès, 14 quais de camions

- Début des opérations : Février 2023

